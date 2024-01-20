Yayında kavga: Kolpaçino oyuncuları programda birbirine girdi, sunucu ne yapacağını şaşırdı

20 Ocak 2024 10:55 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 10:57

Ünlü komedi serisi Kolpaçino’nun dördüncüsü, Kolpaçino 4 4’lük adıyla geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Filmin oyuncuları Şafak Sezer, Buket Dereoğlu ve Kubilay Penbeklioğlu Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 5. Gece programına konuk oldu. Yayında yaşanan gerginlik herkesi şaşırttı.

STÜDYODA GERGİN ANLAR

Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, fragmandaki bazı sahnelerin çıkartıldığını öne sürerek “Sahnelerimizin kesilmesi normal mi?” diyerek bir çıkış yaptı. Şafak Sezer ise “Niye sinir yapıyorsun ki? Bu mu bunun tartışma yeri” şeklinde cevap vermekten kaçınmadı. O anlarda araya Buket Dereoğlu girdi ancak ikiliyi yatıştıramadı. Daha sonra Penbeklioğlu sinirlenerek “Bu kadar da olmaz” diyerek stüdyoyu terk etmek için hamle yaptı.

Yaşanan gergin anlarda programın sunucusu Mehmet Akif Ersoy ne yapacağını bilemedi ve müdahale etmekte zorlandı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Birkaç dakika süren tartışmanın ardından gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Ersoy'un ayağa kalktığı anlarda stüdyoyu terk etmek için ayağa kalkan Penbeklioğlu geri döndü ve “Kolpaçino böyle bir oyunculukla çıkıyor” diyerek şaka yaptıklarını açıkladı.