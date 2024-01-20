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    Yayında kavga: Kolpaçino oyuncuları programda birbirine girdi, sunucu ne yapacağını şaşırdı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Kolpaçino film serisinin dördüncüsü, 8 yıllık hasretin ardından 4. filmiyle izleyiciyle buluştu. 12 Ocak’ta vizyona giren yapım, konuşulmaya devam ediyor. İlgiyle izlenen filmin oyuncu kadrosunda yer alan Şafak Sezer, Buket Derelioğlu ve Kubilay Penbeklioğlu dün akşam bir programa konuk oldu. Oyuncular arasında yaşanan gerginlik sosyal medyaya damga vururken, gerçek çok geçmeden otaya çıktı.

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ünlü komedi serisi Kolpaçino’nun dördüncüsü, Kolpaçino 4 4’lük adıyla geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Filmin oyuncuları Şafak Sezer, Buket Dereoğlu ve Kubilay Penbeklioğlu Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 5. Gece programına konuk oldu. Yayında yaşanan gerginlik herkesi şaşırttı.

    Yayında kavga: Kolpaçino oyuncuları programda birbirine girdi, sunucu ne yapacağını şaşırdı

    STÜDYODA GERGİN ANLAR 

    Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, fragmandaki bazı sahnelerin çıkartıldığını öne sürerek “Sahnelerimizin kesilmesi normal mi?” diyerek bir çıkış yaptı. Şafak Sezer ise “Niye sinir yapıyorsun ki? Bu mu bunun tartışma yeri” şeklinde cevap vermekten kaçınmadı. O anlarda araya Buket Dereoğlu girdi ancak ikiliyi yatıştıramadı. Daha sonra Penbeklioğlu sinirlenerek “Bu kadar da olmaz” diyerek stüdyoyu terk etmek için hamle yaptı. 

    Yaşanan gergin anlarda programın sunucusu Mehmet Akif Ersoy ne yapacağını bilemedi ve müdahale etmekte zorlandı. 

    Yayında kavga: Kolpaçino oyuncuları programda birbirine girdi, sunucu ne yapacağını şaşırdı

    GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

    Birkaç dakika süren tartışmanın ardından gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Ersoy'un ayağa kalktığı anlarda stüdyoyu terk etmek için ayağa kalkan Penbeklioğlu geri döndü ve “Kolpaçino böyle bir oyunculukla çıkıyor” diyerek şaka yaptıklarını açıkladı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KolpaçinoFilmŞafak SezerOyuncu
    Haberler > Magazin > Yayında kavga: Kolpaçino oyuncuları programda birbirine girdi, sunucu ne yapacağını şaşırdı
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