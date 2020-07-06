Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da bireysele dönüldü. Şartlar ağırlaştıkça yarışmacıların hırsı da artıyor. Bu akşam dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli olacak. Peki survivor'da 3. dokunulmazlığı kim aldı? Survivor'da 3. aday kim oldu? Survivor'da bu sezon büyük heyecan var. Her geçen gün oyunların ve ödüllerin büyüdüğü yarışmada eleme heyecanı da yaşanıyor. Herkes Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor eleme 2020! Survivor 3.aday kim çıktı, dokunulmazlığı kim aldı? sorularını soruyor. Survivor eleme detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Surivor 7 temmuz da bir eleme olacak. Peki Survivor'da kim elendi. Survivor dokunulmazlık kim kazandı? Survivor ikinci dokunulmazlık kim kazandı. İşte 7 temmuz survivor eleme detayları

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 127. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Survivor'un son bölümünde dokunulmazlık oyununda Barış ve Sercan'ın karşılaşması nefes kesen anları ekranlara getirdi.

Barış ve Cemal Can mücadelesinde ise Cemal Can rakibi Barış'ı 5 1 yenerek dokunulmazlığı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can konseyde ikinci eleme adayı olarak Sercan'ın ismini verdi.

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, eleme adayı olarak Berkan'ın ismini söylemişti.

Böylece Survivor'da eleme adayları Berkan ve Sercan oldu.

ACUN ILICALI'DAN İLGİNÇ SORU

Survivor konseyince Acun Ilıcalı yarışmacılara "Elenen hangi yarışmacı adada olsun isterdiniz" diye soru sordu. Ilıcalı'nın sorduğu soruya yarışmacılar tek tek yanıt verdi. Yarışmacıların yanıtları şu şekilde gelişti;

Sercan => Aycan

Elif => Ersin

Berkan => Nisa

Cemal => Nisa

Yasin => Evrim

Barış => Şaziye

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Survivor'un yayınlanan son bölümü sonrası 128. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Survivor'un 6 Temmuz Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yeni bölüm fragmanında 3. dokunulmazlık oyunundan Sercan'ın mı yoksa Berkan'ın mı galip geleceği merak konusu oldu.