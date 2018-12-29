Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Binali Yıldırım,tanıtım toplantısını izlerkenj gözyaşlarına boğuldu. Yıldırım, uzun süre gözyaşlarını tutamadı.

GÖZYAŞLARI DAKİKALARCA DİNMEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Binali Yıldırım, salona Cumhurbaşkanı Erdoğan ile girdi.

Erdoğan'ın konuşmasını en ön sırada izleyen Yıldırım, kendisi için hazırlanan tanıtım filmini görünce gözyaşlarına boğuldu. Yıldırım, tanıtım filmini sonuna kadar gözyaşlarıyla izledi.

İşte AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe adayları listesi AK Parti'nin, İstanbul'un 39 ilçesinin 36'sında çıkardığı isimler belirlendi. Silivri, Beşiktaş ve Maltepe belediyeleri için açıklanan isimler ise MHP'den oldu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oldu AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı beklenildiği gibi Binali Yıldırım oldu. İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 36 ilçedeki adayını da açıkladı. AK Parti 3 ilçede ise MHP'nin gösterdiği adayı destekleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Başka yolu yok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen İstanbul adaylarını duyurdu. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de Cumhur İttifakı'nın ortak adayı gösterildi. AK Parti İstanbul adayları tanıtım toplantısında adaylara uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet bu salonda milletimizin gönlüne girerek oyunu alamayacağına kalpten inanmayan tek bir kişi varsa, bilsin ki yanlış yerdedir. Biz kampanyamızı gönül belediyeciliği üzerine inşa ettik. Bunun başka bir yolu yok." dedi.