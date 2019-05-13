Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Akşener'in açıklamaları üzerine yaptığı açıklamada, "Bir yerlerden aldığı talimatla Kurultay yokken Genel Başkan, seçim yokken Başbakan olmaya heves (!) eden uzaktan kumandalı bir hanımefendi, su kaynatmaya devam etmektedir. Dokunulmazlık zırhına bürünüp YSK hâkimlerine 'çete mensubu' diyecek kadar hukuktan ve adaletten uzaklaşmış bulunan Kılıçdaroğlu ve kumandaya mahkûm hanımefendi birlikte düzenledikleri basın toplantısında paniklemiş bir hâlde sağa sola saldırmıştır. Ağızlarından köpükler çıkan bu şahıslar, akli melekelerini yitirmiş gözükmektedir. Allah sıhhat versin" ifadesini kullandı.

"Genel Başkanımız için 'Çok ilginç bir savrulma içinde. Dün bebek katili dediği bugün Öcalan oldu. Sanırım yakında tırnak içinde ‘Sayın Öcalan’ diyecekler.' Bu savrulmanın MHP’ye oy veren her seçmen açısından değerlendirileceğine inanıyorum." şeklinde açıklamada bulunan hanımefendiye söyleyecek söz, verilecek akıl kalmamıştır. Siyasetin bunca ciddi gündemi dururken elinde cımbızla gezen hanımefendi, bula bula bunu mu bulmuştur?" diyen Büyükataman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim, diyen atalarımıza rahmet olsun. PKK’nın siyasi kanadı HDP’ye Kürt siyasi hareketinin temsilcisi diyeceksin, Apo’nun heykelini dikmeye, devlete meydan okumaya kalkan Demirtaş’a özgürlük diye gezeceksin, deve kuşu gibi başını kuma gömüp bu HDP ile seçim ittifakı yapacaksın sonra kalkıp ömrünü Türk milletinin birliğine, dirliğine adamış Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in Sayın Genel Başkanı’na ipe sapa gelmez sözlerle saldıracaksın. Türk Milliyetçilerinin oylarına, gönüllerine talip olduğunu iddia edeceksin sonra gidip Cumhuriyet Halk Partisi'ni HDP’nin kardeş partisi hâline getiren Kılıçdaroğlu ile zillet içerisinde yer alıp ülkeyi kaosa, kargaşaya sürüklemek için mücadele edeceksin ve utanmadan kalkıp Milliyetçi Hareket’in Sayın Genel Başkanı’nın 'savrulma' yaşadığından söz edeceksin. Uzaktan kumanda ile yönlendirilen bu hanımefendiyi 'MHP’ye oy veren her seçmen' sözleri dolayısıyla tebrik ediyorum. Siyasetinin riya kokan 'kardeşim' kelimesini camiamız için kullanmamış olması bu şahsın açıklamalarındaki elle tutulur, takdir edilir tek kısımdır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül verenler; yaşanan süreçleri, gelinen noktaları oldukça iyi değerlendirmekte ve her seçimde gereğini yapmaktadır."

Büyükataman, "Hanımefendi merak buyurmasın. Bizim milletimize sevdamız sandıkta onu seçmen olarak görmek değildir. Bizim milletimize sevdamız gönül bağı iledir, kan bağı iledir, can bağı iledir. Bir iki belediye daha almak adına -ki zaten ancak o kadar alabilmiştir- PKK ile aynı ittifakta yer alanların bunu anlamasını beklememekteyiz." diyerek, "Akıllarının bir kenarında FETÖ açılımı, diğer kenarında çözüm süreci olanlar; Milliyetçi Hareket’in ve onun Sayın Genel Başkanı’nın FETÖ ve PKK ile olan mücadelesini en iyi bilenlerdir. FETÖ’den ve PKK’dan talimat alanlar, bunlara alan açmaya heveslenenler iddialarıyla kendilerini komik duruma düşürmektedirler. Milletimiz müsterih olsun Milliyetçi Hareket var olduğu müddetçe, şehit analarının 'Başımızdan bir yere gitme!' duaları kulaklarımızda olduğu müddetçe bu ülkede bebek katillerine, onların terör örgütlerine ve siyasetteki temsilcilerine, onları iyi göstermeye çalışanlara, açılımlara, saçılımlara geçit verilmeyecektir. Eğer sözümüzden dönersek 'Gök girsin, kızıl çıksın.' Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden beri 'kut'un taşıyıcısı ve kutlu ecdadın mirasçısıdır. Öyle olmasa idi PKK, HDP, CHP ve İP bulduğu her fırsatta ona saldırır mıydı?" açıklamasında bulundu.