Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:

Bahçeli, "Değerli Söğüt’lü kardeşlerim, muhterem dava arkadaşlarım Söğüt ehline emanet edilmiştir. Çok çalışacağız Söğüt’e verdiğimiz sözleri tek tek yerine getireceğiz. Biz bu vatana kara sevda ile bağlıyız. Ertuğrul Gazi'nin sözü, Osman Gazi'nin özü bizim özümüzdür, bizim sözümüzdür." dedi.

31 Mart seçimlerinde, Türk milleti dünyaya demokrasi dersi vermiştir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu toprakların kazanımına uygun ve uyumludur. CHP'nin taşeron siyaseti alenileşmiştir. Kabahat ve kusurlarını yeni sisteme yükleyenler kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizdir. Cumhur var cumhuriyet yok diyenlerin şahsiyet depremi yaşadıkları kesindir. Güçlü Türkiye, güçlü Meclis, güçlü yargı somutlanmıştır. Yıpratma taktikleri beyhudedir. Türkiye 16 Nisan 2017'de büyük bir yönetim reformu gerçekleştirmiştir. İç ve dış odakların ülkemize yönelik kumpasları bir kez daha püskürtülecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin ümididir. El birliği yaparsak Türkiye'nin önünde hiçbir hain duramaz.

Sistemi hedef alanlar samimi, iyi niyetli, dürüst değildir. Milletin evet dediği sistemi karalamak millete hakaret ve ihanettir!" şeklinde konuştu.

Bahçeli; "Belediye haksız kazanç kapısı değildir. Milletimize hizmet için geceyi gündüzümüze katarız."

Ayrıntılar geliyor...

BAHÇELİ, ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

İlçeye gelişinde partililer tarafından karşılanan Bahçeli, daha sonra Ertuğrul Gazi Türbesi'nde dua ederek "Saygı Nöbeti" değişimini izledi.

Ardından Söğüt Belediyesine geçen Bahçeli, mehter takımı gösterisiyle karşılandı.

Belediye Başkanı İsmet Sever'e makamında ziyarette bulunan Bahçeli'ye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz, Semih Yalçın, Kamil Aydın, İsmail Faruk Aksu ve Feti Yıldız ile AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı eşlik etti.