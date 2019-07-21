Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD heyeti Suriye çalışma grubu toplantısı için geliyor. Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşecek toplantıda Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek. Toplantıda Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge ile terörle mücadele başlıkları ele alınacak.

Edinilen bilgiye göre James Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da randevu talebinde bulundu. Eğer program ayarlanabilirse İbrahim Kalın, James Jeffrey’i kabul edecek. ABD’li heyetin Milli Savunma Bakanlığı’nda da temaslarda bulunması bekleniyor. (NTV Haber)