Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerin izinsiz bağış kampanyası düzenleyemeyeceğini belirterek “Buna kimsenin hakkı yok ve yasalara da aykırı” dedi. Erdoğan, Tarabya’daki Huber Köşkü’nde, video konferans yoluyla AK Parti İl Başkanları ile toplantı yaptı. Toplantının açılışında konuşan Erdoğan “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” sloganıyla bir yardım kampanyası başlattıklarını hatırlatarak “Bu kampanyada toplanan paralar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek dağıtılacaktır. Teşkilatlarımızın tamamını bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum” dedi.

TAKİBİNİ İÇİŞLERİ YAPIYOR

Esasen bu tür kampanyalardan toplanan meblağların devlet olarak verdikleri desteklerin yanında çok küçük bir tutarı ifade ettiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

Burada özellikle bir konunun üzerinde durmak istiyorum. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu anda bütün bu kampanyalar, sadece devletimizin yani Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir ve bunların takibi İçişleri Bakanlığı, valiliklerimiz ve bunun yanında da yine aynı şekilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız vasıtasıyla yürütülmektedir.

Burada birçok belediyemiz valiliklerimizin izni olmaksızın bu tür kampanyalar açacak olursa işte o zaman bu devlet içinde devlet olma mantığıdır ki, burada gücü dağıtmış oluruz.

DAYANIŞMA ZAMANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli olanın rakamdan ziyade milletin zor günlerde birliğini, beraberliğini ve dayanışmasını göstermek olduğuna vurgulayarak şöyle devam etti: Eğer biz bugün bir olmayacaksak, bugün beraber olmayacaksak, bugün dayanışma içinde olmayacaksak, bugün hâlâ siyasi mantıkla yaklaşacaksak; iktidarmış, ana muhalefetmiş, diğerleriymiş böyle bir yaklaşım içine gireceksek biz ne zaman bir ve beraber olacağız. Şu anda iktidar olarak gerekli uyarıyı yapmak mecburiyetinde olduklarını ve bunu yaptıklarını dile getiren Erdoğan, kendisi ve kabine üyelerinin maaşlarından yaptığı bağışlarla başlayan kampanyanın iş dünyası, hayırseverler ve vatandaşlarca sahiplenildiğini anlattı.

MİLLETİMİZ CEVABINI VERİR

Erdoğan, birçok spekülasyonların yapıldığını belirterek “Bu spekülasyonlarda, ‘devletin para toplamaya, devletin af edersiniz dilencilik yapmaya yöneldiği’ gibi çirkin yaklaşımlar... Şu anki yatırımlarımız rakamlarla ifade edilmez. Onun için muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Eğer duymuyorsa milletimiz vakti geldiğinde cevabını verir” dedi.

"GÖNÜLLÜ KARANTİNA" OLURSA İLERİ TEDBİRLERE GEREK KALMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete, kurallara riayet edeceği ve ikazlara harfiyen uyacakları konusunda güvendiklerini anlatarak “Her bir vatandaşımız, kendini gönüllü karantinada tutarsa, daha ileri tedbirlere gerek kalmaz. Sokakları olabildiği kadar boşaltıp zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayarak, imanın alametlerinden saydığımız temizliğe dikkat ederek inşallah bu musibetin üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Şimdilik şehirler arası ulaşımı kısmen sınırlandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, ihtiyaç halinde şehir içi ulaşımda da benzer yöntemleri devreye sokabileceklerini belirtti. Erdoğan, eğitimi internet ve televizyon yolu ile uzaktan yürütmeye çalıştıklarını ifade etti. Kamuda ve özel sektörde mümkün olduğu kadar evden çalışma sistemine geçtiklerini anlatan Erdoğan, üretimin ve ihracatın devam etmesi konusunda da kararlı olduklarını kaydetti.