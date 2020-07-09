Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AA'nın sorularını yanıtladı.

Kalın, "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu. Burası 'Gerçek hayatta suç olan sanal hayatta da suçtur' ilkesiyle hareket edilmesi gereken bir alandır." dedi.

"Daha fazla insan Ayasofya'yı ziyaret edebilir"

Ayasofya'yla ilgili tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Kalın, "İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez. Daha fazla insan orayı ziyaret edebilir." dedi.

"Bu oyuna kimsenin gelmemesi gerekir"

Kalın, İsrail'in Batı Şeria'yı "ilhak plan"ına ilişkin, "Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir, oyunudur. Bu oyuna hiç kimsenin gelmemesi gerekir." diye konuştu.