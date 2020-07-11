Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, Danıştay 10. Dairesinin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Bugün tarihî bir gün olarak tezahür etmiştir" dedi.

Bahçeli, Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya Camii ile ilgili verdiği karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Ayasofya Camii'nin Türk milletinin mukaddes bir emaneti, mazisi İstanbul'un fethine kadar dayanan kutlu bir mabedi olduğunu söyledi. Danıştay’ın kararını “muazzam” olarak nitelendiren Bahçeli, "Bunun üzerine yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya Camii, Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmiş, böylelikle ibadete açılmasının önünde hiçbir mani hal ve engel kalmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, Danıştay 10. Dairesinin kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Çünkü Ayasofya Camii'nin ibadete açılması konusu uzun yıllardır tavizsiz arzumuzdur" ifadelerini kullandı. Müslüman Türk milletinin haklı ve meşru beklentisinin karşılık bulduğuna işaret eden Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ayasofya'nın kapıları hamdolsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır. Nitekim bugün tarihî bir gün olarak tezahür etmiştir. İnanç haklarımızı, egemenlik kazanımlarımızı tahrip ve taciz etmek maksadıyla kuyruğa giren ülkeler, odaklar ve husûmetle beslenen çevreler kaybetmiştir. İrade milletin, karar hukukundur." Bahçeli, Erdoğan’a da bu tarihî karar için teşekkür etti.