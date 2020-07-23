Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Devlet Bahçeli, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından öldürülmesine tepki göstererek şunları söyledi: Pınar'ın katilinin en ağır şekilde cezalandırılması gerekmektedir. 6.284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un eksiksiz ve tam olarak uygulanması lazım. Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz.

İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ

Şiddet yangınının mutlaka söndürülmesi gerektiğini, bu konudaki sorumluluğun sadece siyasetin değil yekvücut 83 milyon Türk vatandaşının olduğunu aktaran Bahçeli, şöyle devam etti: Gündemde tartışılan ve Türkiye'nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırıp kaldırmamayı iyi değerlendirmeliyiz. Bu sözleşmeye ihtiyaç olup olmadığını, ne getirip ne götüreceğini objektif kriterler çerçevesinde ele almalıyız. Kadın cinayetini engelleyemezsek hepimiz sosyal maliyeti yüksek bir çığın altında kalırız. Duyarlı olmalıyız, empati yapmalıyız, suça çanak tutan, suçluyu imal eden her türlü ortam ve bahaneyi ortadan kaldırmalıyız.

Tecavüzle gündeme gelen ve HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik için ise Bahçeli "O alçağın vekilliği düşürülmeli, yargı önünde hesap vermeli" dedi.