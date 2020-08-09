Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Bizi bölmek istiyorlar, parçalamak istiyorlar’ diyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: Bizi linç girişimleri ile korkutmak isteyecekler. Linç girişiminde üç kez, beş kez, 100 kez bulunmazsanız namertsiniz, hepsi ile mücadele edeceğiz. Dört koldan üstümüze gelecekler. İsterse dört kol değil 400 koldan üstümüze gelsinler mücadele edeceğiz. Bizi bölmek parçalamak isteyecekler ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. CHP Türkiye cumhuriyetinin kalesidir. İnsanca hakça bir düzeni bu ülkeye getirinceye kadar mücadele eden bir siyasi partiyiz. Ahlaklı bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla Türkiye coğrafyasına dağılıp bunları anlatma mecburiyetindesiniz. Bireysel çıkarlar, bireysel hesaplar bu sistemin tamamen dışında olmak zorundadır. İster sıradan üyesi ol, istersen genel başkanı ol. Memleket bu hâldeyken başka bir şey sorulamaz. Her birimizin tek tek Türkiye coğrafyasında çalışıp halka umut vermesi gerekli.