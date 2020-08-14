İnce'nin 2018'den beri haksızlığa uğradığını belirten Bahçeli şunları söyledi: Muharrem İnce, CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacaktır. CHP'de Atatürk'ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiştir ve yükselmiştir. İnce, Atatürk'ü 'Bin Günde Memleket Hareketi'nin mihveri yapacaktır. CHP’nin iç işlerine bizim karışmamız elbette doğru olmayacaktır. Ama gördüğümüz gerçekler de bunlardır. Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin geldiğimiz bu aşamada işi oldukça zordur. Terörle mücadele sürecine de değinen Bahçeli "Müsterih bir vicdanla ifade etmeliyim ki, PKK tükenmiş, bitme aşamasına gelmiştir" dedi.
Bahçeli: 2018'den beri İnce, haksızlığa uğruyor
14.08.2020 - 04:38 | Son Güncelleme: 14.08.2020 - 04:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Eylül'de 'Memleket Hareketi'ni başlatacağını duyuran Muharrem İnce ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.
Etiketler : devlet bahçeli,
724814 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/724814.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER