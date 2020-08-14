Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnce'nin 2018'den beri haksızlığa uğradığını belirten Bahçeli şunları söyledi: Muharrem İnce, CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacaktır. CHP'de Atatürk'ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiştir ve yükselmiştir. İnce, Atatürk'ü 'Bin Günde Memleket Hareketi'nin mihveri yapacaktır. CHP’nin iç işlerine bizim karışmamız elbette doğru olmayacaktır. Ama gördüğümüz gerçekler de bunlardır. Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin geldiğimiz bu aşamada işi oldukça zordur. Terörle mücadele sürecine de değinen Bahçeli "Müsterih bir vicdanla ifade etmeliyim ki, PKK tükenmiş, bitme aşamasına gelmiştir" dedi.