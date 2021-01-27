Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü
27.01.2021 - 20:52 | Son Güncelleme: 27.01.2021 - 21:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
763238 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/763238.aspx
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