Erdoğan'dan muhalefete 'sıfır sonuçlu siyaset' göndermesi: Derdi ayak oyunları olanların vizyonu bu kadar olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim turu kapsamında Ağrı'daydı. Muhalefete 'sıfır sonuçlu siyaset' göndermesi yapan Erdoğan, "Bunların hepsini bir araya toplayın; sonra çarpın, bölün, çıkartın ne yaparsanız yapın geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetin de ne ülkeye ne millete faydası dokunur" dedi.

Yerel seçimlere 17 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim turuna Ağrı'da devam etti. Vatandaşlarla Ağrı Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitingde bir araya gelen Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ağrı'da bugün bir kez daha sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ağrı asırlarca, irfanımıza, kültürümüze dağı gibi yüce bir gönüllülükle sahip çıktı. Serhat şehrimiz Ağrı, yiğitliğiyle hep örnek oldu.

40 bin kişinin olduğunu emniyetten aldım.

'CHP'Yİ YEDEK TEKERLER YAPACAK DURUMA DÜŞTÜLER'

Şimdi birileri yine çıkmış tek parti faşizmini hortlatmak için CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Dün silahla yaptıklarını bugün gizli ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Bu uğurda baskıların sembolü olan CHP’yi bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler.

Tüm kalkınma alt yapısıyla artık yepyeni bir Türkiye var. Dün Ağrı; Ankara'ya, İstanbul'a, Antalya'ya, dünyaya da çok uzaktı. Bugün ise Türkiye'nin ve dünyanın her yeri Ağrılı kardeşlerim için adeta bir adım mesafede. Geçmişte maval okuyarak sizlere başka bir dünya fotoğrafı çizenlerin gerçek niyetleri yaşanan her gelişmeyle bir kez daha ortaya dökülüyor.

'KİRLİ PAZARLIKLARLA İKBALLERİNİ KURTARMANIN PEŞİNDELER'

Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler de İstanbul ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kurtarmanın peşindeler.

CHP'li belediye başkanlarının ırkçılık ve ayrımcılık kokan söylemlerine ses çıkarmayanlar mı sizin hakkınızı savunacak?

Bugüne kadar bunların bir eseri var mı? Bunların ne Ağrı umurlarında, ne Van umurlarında, ne Diyarbakır umurlarında. Bunlar için önemli olan tek şey İstanbul, Brüksel, Berlin, Washington'daki ağababalarından aldıkları emirlerdir. Hiç bunların Ağrı'ya geldiklerini gördünüz mü?

'SIFIR SONUÇLU SİYASET' GÖNDERMESİ

Sizi ananızın ak sütü gibi haklarınıza kavuşturmak için bugünlere geldik. Dünyanın en güçlü ve müreffeh ülkeleri arasındaki yerimizi almaya hazırlanıyoruz. Bu vizyonu da Ağrı ile birlikte hayata geçirelim istiyoruz.

Birbirleriyle kavga etmekten, birbirlerine çalım atmaktan ülkeye ve millete dair herhangi bir meseleyi gündemlerine almaya vakit bulamıyor. Derdi ayak oyunları olanların vizyonu bu kadar olur. Bunların hepsini bir araya toplayın; sonra çarpın, bölün, çıkartın ne yaparsanız yapın geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetin de ne ülkeye ne millete faydası dokunur. Bunun için biz hep eser ve hizmet diyoruz.

'AĞRI'YA GÜVENİYORUZ, AĞRI'NIN DA BİZE GÜVENMESİNİ İSTİYORUZ'

Eğitimde 5 bin 232 adet yeni derslik inşa ettik. İbrahim Çeçen Üniversitesi’ni şehrimize kazandırdık. Ağrı’ya yüksek öğretim yurtları açtık. 43 spor tesisi inşa ettik.

Sağlıkta Tatnos Hastanesi başta olmak üzere 15 hastane dahil 77 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Çevre ve Şehircilikte TOKİ aracılığıyla 4 bin 240 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik.

Ağrı’daki 5 millet bahçemizden 4’ünü bitirdik. 16 km’den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 4 bin 500 km’ye çıkardık.

31 Mart'ta milli irade bayramını yaşayacağız. Bunun için hep beraber çok çalışacağız. Biz Ağrı'ya güveniyoruz, Ağrı'nın da bize güvenmesini istiyoruz.

KONYA'DA DÜŞEN UÇAĞA İLİŞKİN İLK MESAJ

TSK'ya ve milletimize geçmiş olsun diyorum. Pilotumuzun sağ olarak kurtulduğu kazada bir iş makinesi operatörü kardeşimiz vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah."