Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen “Probiyotik Mikroorganizmaların Önemli İnsan Patojenlerine Karşı Etkinliklerinin Araştırılması” çalışmasında yoğurt ve yoğurt suyunun koruyuculuğunun 10 kata kadar yükseldiğini belirten Prof. Dr. Duran “Enfeksiyonlardan korunmanın yollarından biri bağışıklık sistemimizin ürettiği antikorlardır. Çalışmalarımızda yoğurt bakterileriyle düzenli olarak beslenen hayvanlarda koruyucu antikorların (koruyucu sıvılar) kontrol grubuna nazaran 2 ila 10 kata kadar yüksek olduğunu tespit ettik. Bu, yoğurtla beslenen canlıların, grip başta olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı 10 kata kadar daha yüksek oranda korunduğu anlamına gelmektedir” dedi.

EKŞİ OLSUN

Faydalı bir yoğurdun bakteri sayısı yüksek mayayla mayalanarak, en az 24 saat sıcak bir ortamda hatta ekşimtrak tada kadar bekletilmesi tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Duran “Evde mayalanmış yoğurdu mümkünse her öğün tüketin. Bağışıklığının yükselmesi için her sabah çocuklara yoğurt suyu içirin” dedi.