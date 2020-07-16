Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Alzheimer hastalığının beyinde nörofibriler yumak ve beta amiloid plak olarak isimlendirilen maddelerin birikmesi sonucu oluştuğunu söyleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celâl Şalçini “Kesin teşhis koyabilmek için bu maddelerin beyinde birikiminin gösterilmesi gerekiyor. Amiloid PET isimli tomografi benzeri bir tetkik le bu maddelerden biri olan amiloit plakların birikiminin var olup olmadığı kolayca görülebiliyor, Bu görüntüleme sonucunda eğer amiloid plak tespit edilemediyse artık hastaya ‘Alzheimer hastalığın yok’ diyebiliyoruz” dedi.