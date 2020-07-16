Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Bebeklik dönemindeki besin alerjisinin daha sonra gelişebilecek alerjilerin başlangıcı olduğuna işaret eden Prof. Dr. Sarıçoban “Anne veya baba besin alerjisi olmasa bile başka bir şekilde astım, alerjik nezle, atopik dermatit gibi her hangi bir alerji hastalığı taşıması çocukta besin alerjisi gelişmesi için risk oluşturuyor” diye anlattı. Bebekler en çok anne sütü veya mama ile beslendikleri için en çok anne sütündeki veya mamadaki inek sütü proteinlerine alerji geliştirdiğini belirten Prof. Dr. Sarıçoban “Bir yaşından önce gelişen bir diğer alerji ise yumurta proteine karşıdır. Bunların dışında az da olsa buğday, soya, balık, kuruyemişlere de reaksiyon verebilirler. Bebek büyüdükçe fındık, yer fıstığı, susam, ceviz gibi kuruyemişlere tepki vermeye başlar. Özellikle polen alerjisi olanlar daha büyük çocuklar polenle çapraz reaksiyon yapabilen sebze, meyvelere tepki verebilir” diye açıkladı.