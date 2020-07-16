Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Asya’da ve Afrika’da giderek artan açlık oranları 2018 yılına göre 10 milyon ve son beş yılın ortalamasına göre ise 60 milyon fazla. Rapor, dünya genelinde 2020 yılı sonuna kadar 130 milyondan fazla insanın COVID-19 salgını sebebiyle kronik açlığa düşebileceği tahmininde bulunuyor.

Buna karşılık hem yetişkinler hem de çocuklar arasında obezite tüm dünyayı tehdit eden bir sağlık problemi. Rapora göre 2019'da, dünyada beş yaşın altındaki çocukların üçte biri, yani 191 milyon çocuk, aşırı kısa veya zayıflıktan mustarip. Öte yandan 38 milyon çocuk da obezitenin pençesinde gelecekte kendini bekleyen şişmanlığa bağlı hastalıklarla mücadele etmeye hazırlanıyor.

Raporda, sağlıklı gıdaların uluslararası açlık sınırı olan 1,90 Amerikan dolarından çok daha fazlasına mal olduğunu ortaya koyuyor.