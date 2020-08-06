Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Pandemiyle birlikte sıklıkla ayrılık kaygısı, ölüm korkusu ve mikrop kapma kaygısının görüldüğünü belirten uzmanlar, birçok psikiyatrik rahatsızlığın ergenlik döneminde başladığına dikkat çekerek “Ev içerisinde pandemi değil, diğer gündelik konular, kısa ve uzun vadeli planlar konuşulmalı” ikazında bulunuyor. Çocukların pandemi döneminde ebeveynlerinin kaygılarına, haberlere ve çevrelerindeki kaygılara daha duyarlı olduklarını söyleyen Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Klinik Psikolog Duygu Barlas “Anne babalar çocuklarına bu durumun kalıcı olmadığını pandemi gibi durumların bazı dönemlerde olabileceğini ancak insanların bu tip durumlarla baş etmek için gerekli donanıma sahip olduklarının bilgisi verilmelidir. Aynı zamanda her gün pandemi ile ilgili olumlu gelişmeler çocuklarla paylaşılmalıdır” dedi. Çocukta kaygı ve takıntı varsa alay edilmeden, yargılanmadan, kaygı ve takıntı detaylarının öğrenilmesi gerektiğini belirten Barlas “Birçok psikiyatrik rahatsızlığın başlama döneminin ön ergenlik ve ergenlik olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan, kaygılar karşısında anne ve baba tutumları, bir rahatsızlığa dönüşme sürecinde oldukça önemli rol oynar” diye anlattı.