23 Mart’ta Covid-19 teşhisi koyulan hasta yoğun bakıma alındı. Akciğerleri, karaciğeri, böbrekleri başta olmak üzere çoklu organ yetmezliği yaşayan, boğazından delik açılan yaşlı adam, tam 130 günlük ağır bir tedavi sonrası gözlerini açtı. Ardından normal odaya alınan iş adamının ilk sözleri ise “Trafik kazası mı geçirdim, bana ne oldu? Niçin herkes maskeli?” oldu. Hasta sonunda şifa bularak 11 Eylül’de taburcu edildi. Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Lütfi Telci “Oğuz Bey, Türkiye'de ilk immün plazma tedavisi yapılan hastalardan biri. Zor bir süreci hep birlikte atlatmayı başardık. Kendisini sağlıkla taburcu etmenin tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu. İHA
130 gün sonra hayata tutundu
18.09.2020 - 05:57 | Son Güncelleme: 18.09.2020 - 06:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da ikamet eden 73 yaşındaki iş adamı Oğuz Peker, Türkiye’de koronavirüsün ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart’tan bir gün sonra rahatsızlandı. Durumu 11 gün boyunca evde takip edilen Peker, ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : Oğuz Peker,koronavirüs,
732674 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/732674.aspx
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