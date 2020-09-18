Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

23 Mart’ta Covid-19 teşhisi koyulan hasta yoğun bakıma alındı. Akciğerleri, karaciğeri, böbrekleri başta olmak üzere çoklu organ yetmezliği yaşayan, boğazından delik açılan yaşlı adam, tam 130 günlük ağır bir tedavi sonrası gözlerini açtı. Ardından normal odaya alınan iş adamının ilk sözleri ise “Trafik kazası mı geçirdim, bana ne oldu? Niçin herkes maskeli?” oldu. Hasta sonunda şifa bularak 11 Eylül’de taburcu edildi. Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Lütfi Telci “Oğuz Bey, Türkiye'de ilk immün plazma tedavisi yapılan hastalardan biri. Zor bir süreci hep birlikte atlatmayı başardık. Kendisini sağlıkla taburcu etmenin tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu. İHA