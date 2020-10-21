Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle olağanüstü talebin arttığı grip aşısı Türkiye’ye geldi. Kimlerin aşı olabileceği soruları ise yanıt buldu.

Grip aşısı alabilecek vatandaşlar e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı da değişmeyerek 72.64 lira oldu.

Koronavirüs tablosunun ağır geçmesi vatandaşı grip aşısına yönlendirdi.

Bu yüzden aşıların zamlanacağı düşünülüyordu. Sağlık Bakanlığı, fiyatın değişmeyeceğini duyurdu. Grip aşısı olmak isteyenler rahat nefes aldı.

Yetkililer ilk turda gelen aşıların, reçete sisteminden işlenerek Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimleri tarafından yazılan reçeteler ile Sağlık Bakanlığı’nın e-nabız sisteminde uygun görülen kişilere, eczaneler tarafından verileceğini söylüyor.