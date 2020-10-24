Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde en sık görülen hastalıklardan biri olan meme kanseri, her 8 kadından birinde görülüyor. Hastalığın tam tedavisinde erken teşhisin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Acıbadem Eskişehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İhsan Oruk “Tümörü bir santimetreden daha küçükken yakalamak gerekiyor. Bu yüzden kadınlar kendi kendine muayeneyi ve yıllık kontrollerini aksatmamalı” dedi. Hastalığın 40-60 yaş arasındaki kadınlarda daha sık görüldüğünü ifade eden Dr. Oruk “Meme kanser riski genetiğe bağlı. Anne tarafında meme kanseri hastası olan kadınlar daha büyük risk altında. Ancak bu hastalığın baba tarafında görülmesi risk teşkil etmiyor. Meme dokusunun görevi süt vermektir. Kadın bu fonksiyonu ne kadar çok yerine getirirse risk o kadar azalıyor. Çok doğum yapanlar, erken emzirenler meme kanseri riskini azaltıyor. Bu nedenle kadınlara doğum zamanını ertelememelerini öneriyorum. Fazla kilolu olmak da riski yükseltiyor" ifadesini kullandı.