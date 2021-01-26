İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Gül'ün yürütücülüğünde Koç Üniversitesi, Bezmiâlem Üniversitesi ve bir Türk ilaç şirketiyle birlikte geliştirilen bir kanser ilacının Covid-19 tedavisinde de kullanılabileceğini anlatan Prof. Dr. Erman, “Anakinra adı verilen protein bazlı bir kanser ilacının üretimi için araştırmalarımız devam ediyor. Bu ilaç, bağışıklık sisteminin aşırı aktif hâle gelmesi sonrası ortaya çıkan enflamasyonu yani sitokin fırtınasını baskılıyor. İlacın bu özelliğinden yola çıkarak koronavirüs enfeksiyonunu ağır geçirerek enflamasyon gösteren hastalarda da kullanmak için çalışıyoruz” dedi. AA
Sitokin fırtınasına yerli ilaç çalışması
26.01.2021 - 02:27 | Son Güncelleme: 26.01.2021 - 02:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Batu Erman, Covid-19 hastalığında ortaya çıkabilen sitokin fırtınasını önleyen yeni bir ilaç üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Etiketler : sitokin,sitokin fırtınası,
762702 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/762702.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER