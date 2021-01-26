Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Gül'ün yürütücülüğünde Koç Üniversitesi, Bezmiâlem Üniversitesi ve bir Türk ilaç şirketiyle birlikte geliştirilen bir kanser ilacının Covid-19 tedavisinde de kullanılabileceğini anlatan Prof. Dr. Erman, “Anakinra adı verilen protein bazlı bir kanser ilacının üretimi için araştırmalarımız devam ediyor. Bu ilaç, bağışıklık sisteminin aşırı aktif hâle gelmesi sonrası ortaya çıkan enflamasyonu yani sitokin fırtınasını baskılıyor. İlacın bu özelliğinden yola çıkarak koronavirüs enfeksiyonunu ağır geçirerek enflamasyon gösteren hastalarda da kullanmak için çalışıyoruz” dedi. AA