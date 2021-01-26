Ağız kokusunun nadir sebepleri arasında sinüzit, sindirim sistemi, akciğer ve karaciğer problemlerinin bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Ata, “Dişlere düzenli bakım yaparak ve dili fırçalayarak kötü ağız kokusundan kurtulamayan kişilerde bademcik taşı olabilir. Bademciklerde bulunan küçük çukurcuklara yemek artıkları, tükürük ve ölü ağız içi mukozası artıkları birikebilir. Biriken bu artıklar kötü kokuya sebep olur” dedi.
Ağız kokusunun sebebi bademcik taşı olabilir
26.01.2021 - 02:28 | Son Güncelleme: 26.01.2021 - 02:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kulak burun boğaz uzmanı Doç. Dr. Nurdoğan Ata, kötü ağız kokusuna bademcik taşının sebep olduğunu belirterek bademcik tıraşlama metoduyla bu taşlardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.
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762703 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/762703.aspx
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