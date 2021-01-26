Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağız kokusunun nadir sebepleri arasında sinüzit, sindirim sistemi, akciğer ve karaciğer problemlerinin bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Ata, “Dişlere düzenli bakım yaparak ve dili fırçalayarak kötü ağız kokusundan kurtulamayan kişilerde bademcik taşı olabilir. Bademciklerde bulunan küçük çukurcuklara yemek artıkları, tükürük ve ölü ağız içi mukozası artıkları birikebilir. Biriken bu artıklar kötü kokuya sebep olur” dedi.