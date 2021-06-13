Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele etkili bir biçimde sürüyor. Dünyayı etkisi altına alan ölümcül virüsle mücadele sürecini iyi yönetmek hayati önem taşıyor. Alınan tedbirlerle ve aşı uygulama politikalarındaki başarılı yönetimle virüsle mücadelede kazançlı konuma ulaşan Türkiye, güzel sonuca ulaşmak için yoğun çaba sarf etmeye devam ediyor. Bu bağlamda vaka sayıları ve vefat oranları düşüş grafiğini sürdürüyor.

53 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 53 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 721’e yükseldi. Toplamda 57 milyon 4 bin 499 test yapıldı. Bugün yapılan 214 bin 957 testten 5 bin 12 yeni vaka sayısı, 454 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 330 bin 447, bugün iyileşen 4 bin 194 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 202 bin 251’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise 952 olduğu açıklandı.