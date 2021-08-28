Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli koronavirüs aşısının uygulandığı 5 merkezden biri olan Kayseri Şehir Hastanesi’nde aşının vurulduğu gönüllü 10 kişide şimdiye kadar bir yan etki görülmedi. Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Berna Bozbay, 650 kişinin gönüllü olmak için başvurduğunu söyleyerek, “Halkımızın ilgisi gayet iyi ama bilgilendirmeler doğrultusunda ilginin daha da artacağını düşünüyorum. Şu ana kadar aşı vurulan kimsede olumsuz bir durum gelişmedi” dedi.

"OLUMSUZ BİR DURUM OLMADI"

Bozbay, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, "İlk başlangıçta aşıdan sonra yarım saat kadar hastaları takip ediyoruz. Bu durumlarda herhangi bir sorun yaşamadık. Aşı uygulanan gönüllüler sonrasında da günlük aranıyorlar ve acil bir durum olup olmadığını kontrol etmek için takip ediliyorlar. Onlarla ilgili de herhangi bir sorun yaşanmadı. Biz şu an merkezimizde 2 gün içerisinde 10 kişiye aşı uyguladık ama Türkiye genelinde 400’ten fazla kişiye uygulanmış durumdadır. Koronavirüs 3 yıldır dünyayı ve ülkemizi de oldukça yordu. Maalesef bu hastalıkların tedavisinde elimizde aşıdan başka bir yol yok. O yüzden bu aşıların geliştirilmesinde gönüllü olmak bize de koronavirüsün iyileşmesine de fayda sağlayacaktır. Herkesin, eğer uygunluğu sağlanıyorsa bu başvurulara öncelik göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEKİ TEK SİLAH AŞIDIR"

Aşısız genç hastaların virüsü ağır atlattığını dile getiren Bozbay, "Özellikle aşısız genç hastalarımız virüsü oldukça ağır atlatmaktadır. Bu durum bizi de üzüyor. O yüzden keşke insanları bu kişilerle görüştürme imkanımız olsa... Servislerde yatan hastalarımıza ‘neden aşı olmadınız?’ diye sorduğumuzda, bazı sosyal medya paylaşımlarından etkilendiklerini söylüyorlar. Başkalarından duydukları olumsuz sonuçlardan etkilendiklerini söylüyorlar ama hastalığı geçirdikleri zaman ‘keşke aşımızı olsaydık’ diyen o kadar çok kişi var ki... O yüzden aşı çok önemlidir. Elimizdeki tek silah da aşıdır” diye konuştu.

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