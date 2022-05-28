Türkiye Gazetesi

Gizemli hepatit virüsü görülmeye devam ediyor. Japonya'da 7 çocukta, enfeksiyon kaynağı belirlenemeyen "gizemli" hepatit virüsü tespit edildi.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığından (MHLW) yapılan açıklamada, 16 yaşından küçük 7 çocukta nedeni bilinmeyen "gizemli" hepatit virüsü saptandığı belirtildi. Karantinaya alınan çocukların, diğer ülkelerde ortaya çıkan "hepatit virüsü" belirtilerini taşıdığı ifade edildi. Çocukların yaşadığı yer, yaşları ve semptom detayları paylaşılmadı.

VAKA SAYISI 31’E YÜKSELDİ

Son vakalarla Japonya genelinde "gizemli" hepatit vakası 31'e yükseldi. İlk vaka 25 Nisan'da tespit edilmişti.

MHLW, ülke geneli yerel idarelerden, benzer belirtiler taşıyan vakaların bildirilmesini talep ediyor. Dünya geneli vaka sayısının, mayısın üçüncü haftası itibarıyla 31 ülkede toplam 650'yi geçtiği biliniyor.

Sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri olan hastalık, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.

Gizemli hepatit virüsü evcil hayvanlardan mı bulaştı? İlk olarak İngiltere’de ortaya çıkan ve tüm dünyada günden güne artan gizemli hepatit endişesi büyürken ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), konuyla ilgili açıklama yaptı. CDC, 25 eyalette 100'den fazla çocukta görülen ve 5 çocuğun ölümüne sebep olan hepatit vakalarının sebebini, virüsün evcil hayvanlardan bulaşma ihtimalinin araştırıldığını belirtti.

Gizemli hepatit nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? Türkiye’de gizemli hepatit virüsü var mı? İlk olarak İngiltere’de ortaya çıkan ve tüm dünyada günden güne artan gizemli hepatit endişesi büyüyor. Şimdiye kadar 200’den fazla çocukta görülen gizemli hepatit virüsünün nedeni ise bilinmiyor. Peki, gizemli hepatit virüsü belirtileri neler, korunmak için nelere dikkat etmeli?

Bir ülkede daha gizemli hepatit vakası görüldü Dünyada gizemli hepatit vaka sayısı günden güne artarken bir ülkede daha gizemli hepatit vakası görüldü. Orta Amerika ülkesi Panama’da sağlık otoriteleri 2 yaşındaki bir erkek çocuğunda virüsün tespit edildiğini doğruladı.