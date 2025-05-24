Madde kullanımı şizofreniyi tetikliyor

Esrar, beynin kimyasını bozuyor. Prof. Dr. Alp Üçok, "En önemli zararlarından biri de şizofreniyi tetiklemesi. Şizofreni toplumda yüzde 1 olarak görülüyor. Ancak ailesinde hastalık öyküsü olanlarda bu oran yüzde 10’a çıkıyor" dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Son yıllarda daha fazla kullanılmaya başlayan uyuşturucu maddelerin şizofreniyi tetiklediğini söyleyen Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinden Prof. Dr. Alp Üçok “Esrar kullanımı dünyada yaygınlaşıyor ama zararları göz ardı ediliyor. En önemli zararlarından biri de şizofreniyi tetiklemesi. Şizofreni toplumda yüzde 1 olarak görülüyor. Ancak ailesinde hastalık öyküsü olanlarda bu oran yüzde 10’a çıkıyor” dedi.

Hastaların en büyük sıkıntısının, hastalığın kendisinden çok toplum tarafından damgalanmak olduğunu aktaran Prof. Dr. Üçok “Şizofreni hastaları işinde başarılı olabilir, normal bir hayat sürebilir. Ancak haberlerde ya da toplumda hep olumsuz örneklerle anıldıkları için, insanlar bu gerçeği göremiyor. Oysaki şiddet içeren pek çok olayın arkasında ruhsal bir hastalık bulunmuyor. Türkiye’de her sene birçok kadın şiddete maruz kalıyor, öldürülüyor ama faillerin büyük çoğunluğu psikiyatrik hasta değil! Buna rağmen şizofreni hastaları haksız bir şekilde damgalanıyor” dedi.