Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Sağlık

Plastik kap kullananlar dikkat! Tip 2 diyabet riskini artırabilir

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Plastik kap kullananlar dikkat! Tip 2 diyabet riskini artırabilir
Başlık ResmiPlastik kap kullananlar dikkat! Tip 2 diyabet riskini artırabilir

Plastik ürünler ile gıda ve içecek ambalajlarında yaygın olarak kullanılan Bisfenol A'nın (BPA), insülin duyarlılığını azaltarak tip 2 diyabet riskini artırabileceği tespit edildi.

Kaydet
a- | +A

ABD’de Kaliforniya Politeknik Eyalet Üniversitesi (CPSU) ve Rutgers Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen deneysel araştırmada, güvenli kabul edilen miktarlarda BPA maruziyetinin dahi insülin direnciyle ilişkili olabileceği belirlendi.

Genç yetişkinler üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, katılımcıların beş gün boyunca güvenli kabul edilen miktarda BPA'ya maruz bırakılması sonucunda insülin duyarlılığında yüzde 9 oranında azalma görüldü.

PLASTİK KAPLAR YERİNE CAM TERCİH EDİLMELİ

Araştırmanın yazarlarından diyabet uzmanı Todd Hagobian, BPA maruziyetini azaltmak için plastik kaplar yerine paslanmaz çelik veya cam ürünlerin tercih edilebileceğini belirtti. Hagobian, BPA içermeyen ürünlerin kullanımının da maruziyeti azaltabileceğine dikkat çekti.

BAKMADAN GEÇME
Nefes darlığı ve çabuk yorulma varsa dikkat! “Akciğer tansiyonu” uyarısı
SAĞLIK

Nefes darlığı ve çabuk yorulma varsa dikkat! “Akciğer tansiyonu” uyarısı

“GÜVENLİ KABUL EDİLEN DOZLAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ”

“Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism” dergisinde yayımlanan araştırmada, mevcut güvenli maruziyet sınırlarının dahi insülin direnci gelişimi açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Araştırmacılar, elde edilen bulgular doğrultusunda plastik ürünler ve ambalajlarda kullanılan BPA için belirlenen yasal maruziyet sınırlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Sağlık
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SAPKINLIĞA YÖNELTİYORLAR!
SAPKINLIĞA YÖNELTİYORLAR!
Bir sembolden milyarlık pazar çıkardılar
ALTINDAN KAÇAN KAÇANA!
ALTINDAN KAÇAN KAÇANA!
Kasım 2021 sonrası en sert düşüş
ANNE VE BABASI TUTUKLANDI
ANNE VE BABASI TUTUKLANDI
Türkiye kayıp Büşra'nın akıbetini merak ediyor!
LGBT FONU İÇ SAVAŞ İÇİN!
LGBT FONU İÇ SAVAŞ İÇİN!
Sapkın derneklerin tek hedefi ahlaksızlık değil
OKAN HOCA'YI DA ŞAŞIRTAN YILDIZ
OKAN HOCA'YI DA ŞAŞIRTAN YILDIZ
G.Saray'dan 7 ayda gitti: 7 ülke, 11 takım gezdi
‘İKİNCİ EL’ REKORU!
‘İKİNCİ EL’ REKORU!
Aylık satışlar 600 bin adedi aştı
TARLADA 5, MARKETTE 100 TL!
TARLADA 5, MARKETTE 100 TL!
Zincire halka eklendi fiyatlar katlandı
İKİ YÜZLÜ KANARYA
İKİ YÜZLÜ KANARYA
Avrupa'da bileği bükülmüyor, ligde darmadağın
GÜNLERDİR ARANIYORDU!
GÜNLERDİR ARANIYORDU!
Kolombiya'da uçağı düşen Türk iş adamının izine ulaşıldı
HUSİLER CEPHEYİ BÜYÜTÜYOR
HUSİLER CEPHEYİ BÜYÜTÜYOR
Bütün dengeler bir anda değişiyor
FED SONRASI ALTINI NE BEKLİYOR?
FED SONRASI ALTINI NE BEKLİYOR?
Ünlü stratejist seviye vererek açıkladı
AİLENİN KORUNMASINA KARŞILAR
AİLENİN KORUNMASINA KARŞILAR
Yeni Parti ve DEM Parti operasyonları istemiyor!
TURNE GELİRİ GAZZE'YE
TURNE GELİRİ GAZZE'YE
Bağışıyla Sheeran ve Kraft'a meydan okudu!
AVRUPA LİGİ'NDE HEDEFİ GÖSTERDİ
AVRUPA LİGİ'NDE HEDEFİ GÖSTERDİ
Italiano, Marsilya'yı gözüne kestirdi
PERSONEL ÇOK, HİZMET YOK!
PERSONEL ÇOK, HİZMET YOK!
Okul temizliği için üç formül masada
GIDA TERÖRÜ VAR MIYMIŞ?
GIDA TERÖRÜ VAR MIYMIŞ?
Milyonları etkileyen tezgâh deşifre oldu
SONUÇLAR DİKKAT ÇEKTİ
SONUÇLAR DİKKAT ÇEKTİ
Hastayız ama farkında değiliz
"GÖREVİM ARKASINDA DURMAKTI"
Menderes’in duruşmalarına tanık oldu, o günleri anlattı
GÜLLÜ İTİRAFI DİKKAT ÇEKTİ
GÜLLÜ İTİRAFI DİKKAT ÇEKTİ
"Vicdan azabı çekiyorum" diyerek anlattı
EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ DEHŞETİ
EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ DEHŞETİ
Boşandığı eşini ve oğlunu vurup intihar etti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Çanakkale’de ‘mavi’ alarm! 5 metre derinlikte sayısı arttı, zehirli değil ama temas edince acı hissi veriyor
Çanakkale’de ‘mavi’ alarm! 5 metre derinlikte sayısı arttı, zehirli değil ama temas edince acı hissi veriyor
Kaydet
Fransa'dan Victor Osimhen için dev transfer haberi: Konu hâlâ kapanmadı
Fransa'dan dev Osimhen iddiası: Konu hâlâ kapanmadı
Kaydet
Ağustosta ‘ikinci el’ rekoru! Aylık satışlar 600 bin adedi aştı
Ağustosta ‘ikinci el’ rekoru! Aylık satışlar 600 bin adedi aştı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.