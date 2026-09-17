Plastik kap kullananlar dikkat! Tip 2 diyabet riskini artırabilir

Plastik ürünler ile gıda ve içecek ambalajlarında yaygın olarak kullanılan Bisfenol A'nın (BPA), insülin duyarlılığını azaltarak tip 2 diyabet riskini artırabileceği tespit edildi.

ABD’de Kaliforniya Politeknik Eyalet Üniversitesi (CPSU) ve Rutgers Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen deneysel araştırmada, güvenli kabul edilen miktarlarda BPA maruziyetinin dahi insülin direnciyle ilişkili olabileceği belirlendi.

Genç yetişkinler üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, katılımcıların beş gün boyunca güvenli kabul edilen miktarda BPA'ya maruz bırakılması sonucunda insülin duyarlılığında yüzde 9 oranında azalma görüldü.

PLASTİK KAPLAR YERİNE CAM TERCİH EDİLMELİ

Araştırmanın yazarlarından diyabet uzmanı Todd Hagobian, BPA maruziyetini azaltmak için plastik kaplar yerine paslanmaz çelik veya cam ürünlerin tercih edilebileceğini belirtti. Hagobian, BPA içermeyen ürünlerin kullanımının da maruziyeti azaltabileceğine dikkat çekti.

“GÜVENLİ KABUL EDİLEN DOZLAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ”

“Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism” dergisinde yayımlanan araştırmada, mevcut güvenli maruziyet sınırlarının dahi insülin direnci gelişimi açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Araştırmacılar, elde edilen bulgular doğrultusunda plastik ürünler ve ambalajlarda kullanılan BPA için belirlenen yasal maruziyet sınırlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ