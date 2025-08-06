Doğa Sigorta yöneticileri Strateji Toplantısı’nda buluştu

2025 yılının ilk yarısının değerlendirildiği, 2. yarının ve 2026 yılının stratejisinin planlandığı ilk gün, toplantının açılış konuşmasını Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar gerçekleştirdi.



Sunumunda kurumsal ve sektörel ilk yarı verilerini de değerlendiren Gölpınar, ‘Dengeli portföy yapımızla 2025 yılının ilk yarısında güçlü ve sürdürülebilir bir mali performans sergiledik. Gelecek için sağlam temeller atmaya devam edeceğiz. Geçen yılın aynı dönemine göre %57 artışla 12.3 milyar brüt prim üretimimiz, %63 artışla 19 milyar TL aktif büyüklüğümüz, %163 artışla 1.07 milyar TL vergi öncesi kâr, %97 artışla 783 milyon TL net kâr ve 2025 yılının ilk 6 ayında, 6.5 milyar TL ödenen hasar tutarıyla müşterilerimizin güvenilir destekçisi olmaya devam ettik. %115 sermaye yeterlilik oranımızla müşterilerimize ve paydaşlarımıza güçlü ve sürdürülebilir bir güven ortamı sağlamaktan gurur duyuyoruz’ dedi.

Birlik ve beraberlik ruhu ile her gün daha da güçlendiklerini belirten Gölpınar, yılı hedeflerine ulaşarak bitireceklerine inandığını belirtti. Zorlu ülke ekonomisi koşullarına rağmen, Sigorta sektörünün iyi bir mücadele verdiğini, kurum olarak da gerek satış rakamları gerek gerçekleştirdikleri yenilikler ile istikrarlı bir büyüme içinde olduklarını aktardı. Yeni hizmete giren Mobilim Doğa’da uygulaması hakkında bilgi de veren Gölpınar, tüm acentelerin operasyonlarını tek noktadan yönetebilecekleri dijital uygulamanın kolaylıklarına değindi.

Genel Müdür Coşkun Gölpınar’ın ardından sözü devralan Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Kuntay Baydar kuruluşundan bugüne 10 yılın verileri ile Doğa Sigorta’daki gelişmeleri aktardı. Satış ve Bölgeler Genel Müdür Yardımcısı Arda Tuncay da acente dağıtım kanalı stratejilerinden bahsetti.



Toplantının ikinci bölümünde gerçekleşen workshop ardından 5 farklı çalışma grubu; fikirlerini, yeni önerilerini, süreç geliştirme projelerini yönetime sundu. Kuruma katkı sağlayacak fikirlerin ön plana çıktığı tüm çalışmaların, 2025 yılı sonuna kadar yapılandırılacağının kararı alındı.İkinci ve üçüncü gün güzel hava ve doğanın tadını çıkaran yöneticiler, akşamları da sohbet ve canlı müzik eşliğinde birlikte hoşça vakit geçirdiler.

Doğa Sigorta yöneticileri, verimli ve keyifli geçen toplantı ardından yeni fikirler ve yüksek motivasyon ile yılın ikinci yarısı için hedeflerine odaklandıklarını belirttiler.