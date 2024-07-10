Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Şirket Haberleri > Doğanlar Mobilya Grubu Fortune 500'de 112 sıra yükseldi!

Doğanlar Mobilya Grubu Fortune 500'de 112 sıra yükseldi!

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Doğanlar Mobilya Grubu Fortune 500&#039;de 112 sıra yükseldi!
Doğanlar Mobilya Grubu, Fortune 500, İstanbul Sanayi Odası, Haber

Şirket Haberleri Haberleri

Doğanlar Mobilya Grubu, ülkedeki önde gelen iş dünyası listelerinde önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. Grup, bu sene Fortune Dergisi’nin 17.’ni açıkladığı Türkiye’nin en büyük 500 şirketi listesinde bu sene de büyük bir başarıya imza attı.

Net satışlara göre hazırlanan listede Doğanlar Mobilya Grubu, geçen seneye göre 112 sıra yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Bu yükseliş ile birlikte Doğanlar Mobilya Grubu, ilk 200'e girme hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

Net satışlara göre hazırlanan listede Doğanlar Mobilya Grubu, geçen seneye göre 112 sıra yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Bu yükseliş ile birlikte Doğanlar Mobilya Grubu, ilk 200'e girme hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

Grup CEO'su Mustafa Karamemiş, Fortune 500'deki bu yükselişle ilgili şunları söyledi: "İş dünyasının takip ettiği ve Türkiye’nin en büyük şirketlerinin açıklandığı Fortune 500 listesinde her yıl yükseliş göstererek istikrarlı büyümemizi sürdürmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu başarı, tüm çalışanlarımızın özverili çalışmaları ve müşterilerimize olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Hedefimiz ilk 200'e girmek ve bu başarıyı daha da ileri taşımak."

2024'ün ilk 6 ayında 33 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 763’e yükselten Doğanlar Mobilya Grubu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından haziran ayında açıklanan İSO 500 raporunda da şirketin geçen yıla göre 58 sıra yükseldiğini ve Türkiye genelinde en fazla istihdam oluşturan şirket olarak 81. sıraya yerleştiğini duyurarak, sektördeki liderliğini sürdürme kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. 

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
Belirsizlik son buldu! Mehmet Büyükekşi adaylık kararını verdi! TFF yeni başkanını seçiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yenilenebilir enerjide dev satış: TMSF enerji şirketlerini ihaleye çıkardı - Şirket HaberleriYenilenebilir enerjide dev satış: TMSF enerji şirketlerini ihaleye çıkardıKatılımevim, yeni yatırımından 283.5 Milyon USD gelir elde edeceğini açıkladı - Şirket HaberleriKatılımevim, yeni yatırımından 283.5 Milyon USD gelir elde edeceğini açıkladıKablo sektörünün lideri Hes kablo ve Erciyes Çelik Halat satışa çıkıyor! - Şirket HaberleriKablo sektörünün lideri Hes kablo ve Erciyes Çelik Halat satışa çıkıyor!Bizim menkul değerler satışa çıktı - Şirket HaberleriBizim menkul değerler satışa çıktıFuzul Topraktan 1 milyar TL yatırıma imza attı - Şirket HaberleriFuzul Topraktan 1 milyar TL yatırıma imza attıKredili konut satışlarında artış bekleniyor - Şirket HaberleriKredili konut satışlarında artış bekleniyor
Sonraki Haber Yükleniyor...