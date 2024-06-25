4 yıllık imza atıldı! Rumen forvet Denis Draguş Trabzonspor'da

Trabzonspor, Rumen futbolcu Deniz Draguş ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trabzonspor, Rumen forvet oyuncusu Denis Draguş ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor X hesabından "Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus’un kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." mesajını paylaştı.