4 yıllık imza atıldı! Rumen forvet Denis Draguş Trabzonspor'da
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor, Rumen futbolcu Deniz Draguş ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Trabzonspor, Rumen forvet oyuncusu Denis Draguş ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Trabzonspor X hesabından "Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus’un kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." mesajını paylaştı.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı