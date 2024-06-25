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4 yıllık imza atıldı! Rumen forvet Denis Draguş Trabzonspor'da

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
4 yıllık imza atıldı! Rumen forvet Denis Draguş Trabzonspor&#039;da
Trabzonspor, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor, Rumen futbolcu Deniz Draguş ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trabzonspor, Rumen forvet oyuncusu Denis Draguş ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

4 yıllık imza atıldı! Rumen forvet Denis Draguş Trabzonspor'da - 1. Resim

Trabzonspor X hesabından "Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus’un kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." mesajını paylaştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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