Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşma öncesi her iki takım da yoğun yağış altında sahaya çıkarak ısınma çalışmalarına başladı.

Ev sahibi ekip Anıl, Uğur, Ferhat, Kağan Miray, Volkan, İd Azza, Emre, Bahadır, Alperen, Çağlar, Husmani 11'i ile sahada yer alacak. Fenerbahçe ise, Harun, Mehmet Topal, İsmail, Soldado, Mehmet Ekici, Andere Morgan Rami, Diago Antonio, Barış, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Benzia’dan oluşan 11 ile mücadele edecek.