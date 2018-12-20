Karşılaşma öncesi her iki takım da yoğun yağış altında sahaya çıkarak ısınma çalışmalarına başladı.
Ev sahibi ekip Anıl, Uğur, Ferhat, Kağan Miray, Volkan, İd Azza, Emre, Bahadır, Alperen, Çağlar, Husmani 11'i ile sahada yer alacak. Fenerbahçe ise, Harun, Mehmet Topal, İsmail, Soldado, Mehmet Ekici, Andere Morgan Rami, Diago Antonio, Barış, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Benzia’dan oluşan 11 ile mücadele edecek.
Giresunspor - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu
20.12.2018 - 20:22 | Son Güncelleme: 20.12.2018 - 20:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala 11'ler de belli oldu.
Karşılaşma öncesi her iki takım da yoğun yağış altında sahaya çıkarak ısınma çalışmalarına başladı.
Etiketler : Giresunspor - Fenerbahçe,
594425 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/594425.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
16
10
4
2
21
7
14
34
2
Malatyaspor
16
8
4
4
25
15
10
28
3
Beşiktaş
16
7
5
4
27
19
8
26
4
Trabzonspor
16
7
5
4
28
21
7
26
5
Galatasaray
16
7
5
4
26
19
7
26
6
Kasımpaşa
16
8
2
6
33
27
6
26
7
Antalyaspor
16
8
2
6
19
21
-2
26
8
Konyaspor
16
6
6
4
23
20
3
24
9
Sivasspor
16
6
6
4
22
19
3
24
10
Bursaspor
16
4
8
4
16
16
0
20
11
Ankaragücü
16
6
2
8
17
23
-6
20
12
Göztepe
16
6
1
9
15
19
-4
19
13
Kayserispor
16
5
3
8
14
24
-10
18
14
Alanyaspor
16
5
2
9
12
21
-9
17
15
Akhisar Bld.Spor
16
4
4
8
19
26
-7
16
16
Erzurum BB
16
3
6
7
15
21
-6
15
17
Fenerbahçe
16
3
6
7
16
24
-8
15
18
Çaykur Rizespor
16
1
9
6
18
24
-6
12
17. Hafta Maçları
22.12.2018
Mke Ankaragücü - Göztepe
22.12.2018
Alanyaspor - Medipol Başakşehir Fk
22.12.2018
Kasımpaşa - Beşiktaş
23.12.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor
23.12.2018
Bursaspor - Yeni Malatyaspor
23.12.2018
Trabzonspor - Çaykur Rizespor
23.12.2018
Galatasaray - Sivasspor
24.12.2018
Antalyaspor - Fenerbahçe
24.12.2018
Akhisarspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
16
12
2
2
27
8
19
38
2
Denizlispor
16
10
3
3
28
17
11
33
3
Gazişehir Gaziantep
16
8
4
4
26
12
14
28
4
Ümraniye
16
8
4
4
18
13
5
28
5
Boluspor
16
8
3
5
20
15
5
27
6
Hatayspor
16
7
5
4
17
10
7
26
7
Osmanlıspor
16
8
2
6
18
12
6
26
8
Altınordu
16
6
7
3
20
12
8
25
9
Adana Demirspor
16
7
3
6
20
16
4
24
10
Balıkesirspor
16
6
5
5
17
18
-1
23
11
Adanaspor
16
4
7
5
19
19
0
19
12
İstanbulspor
16
4
7
5
21
23
-2
19
13
Giresunspor
16
5
3
8
17
22
-5
18
14
Altay
16
4
4
8
20
18
2
16
15
Elazığspor
16
4
3
9
21
28
-7
15
16
Afjet Afyonspor
16
4
3
9
20
27
-7
15
17
Eskişehirspor
16
4
3
9
14
32
-18
15
18
Karabükspor
16
0
2
14
6
47
-41
-1