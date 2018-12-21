Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta gençleşme operasyonu bütün hızıyla devam ediyor, sıradaki hedef Sivasspor’un yıldızı Emre Kılınç... Henüz 19 yaşındaki Güven Yalçın’ın formayı kapmasından sonra 22 yaşındaki Dorukhan Toköz’ün de takımın en etkili isimlerinden biri olması, yönetimin takip etmek istediği transfer politikasında daha kararlı olmasını sağladı. Artık genç isimlere yönelen yönetimin listesindeki 1 numaralı isim Sivassporlu Emre Kılınç. Teknik direktör Şenol Güneş’in de kadrosunda görmeyi çok istediği 24 yaşındaki oyuncunun, takımda sürekli problem çıkaran Babel’in yerine düşünüldüğü öğrenildi.

LARIN ÖNERİSİ

Beşiktaş’ta forma giymeye sıcak bakan genç yıldız için ocak ayında büyük bir transfer savaşı yaşanması bekleniyor. Beşiktaş şu anda bir adım önde olsa da, Fenerbahçe’nin yanı sıra Fransa’dan Lille ve Almanya’dan Stuttgart takımları da Emre Kılınç ile ciddi olarak ilgileniyor. Onyekuru ve Ndiaye’yi Galatasaray’a getiren William D’Avila’nın menajerliğini yapmaya başladığı Emre Kılınç için Sivasspor’a 3 milyon avroluk teklif yapılacağı öğrenildi. Beşiktaş’ın ayrıca transferi gerçekleştirmek için Cyle Larin’i takasta kullanabileceği de gelen bilgiler arasında.

BABEL: DURUMUM BELİRSİZ

Hollanda basınına konuşan Ryan Babel, “Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Beşiktaş’ta durumum belli değil. Geleceğin ne göstereceğini bilmiyorum” derken, “En büyük dileğim sağlıklı kalmak ve Euro 2020’de forma giymek. Benim son turnuvam olacak ve bunun farkındayım” sözlerini kullandı.

QUARESMA GERİ DÖNDÜ

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta önceki gün kasığındaki sakatlık sebebiyle takımdan ayrı olarak salonda çalışan Quaresma dünkü idmanda yer aldı. Bir buçuk saat süren çalışmaya sakatlığı bulunan Roco katılmadı. Beşiktaş bu akşam 18.00’de bir idman daha yaparak Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

KARIUS'TA SIKINTI YOK

Kartal’ın iki seneliğine kiraladığı Loris Karius’un sezon sonunda mecburi olarak 7,5 milyon avroya bonservisinin alınacağı iddia edilmişti. Elde edilen bilgiye göre siyah-beyazlılar Alman file bekçisiyle sezon sonunda istenmediği takdirde yollarını ayırabilecek. Eğer bonservisi alınmak istenirse Karius’un bedeli Beşiktaş için 7,5 milyon avro olacak.

MONACO PEPE'YE TALİP

Beşiktaş ile yolları ayrılan Portekizli yıldız Pepe’ye bir talip daha çıktı. Thierry Henry’nin çalıştırdığı Monaco, Pepe’yi devre arası transfer döneminde kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. 35 yaşındaki Pepe’nin adı Flamengo ve eski takımı Porto ile de anılıyor.