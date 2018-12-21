Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Ocak ayında büyük bir değişim hedefleyen Galatasaray’da transfer harekâtı bütün hızıyla devam ediyor... Öncelik santrfor transferi olsa da bütün bölgeler için sıcak temaslar sürüyor. Hafta başında sürpriz bir şekilde Garry Rodrigues’in menajerinden teklif alan Galatasaraylı yetkililer, Yeşil Burun Adalı futbolcunun, satışı konusunda temsilcisine yetki verdi. Crystal Palace ile birlikte birkaç İngiliz takımının daha kıskacında olan Rodrigues için 10 milyon avrolar konuşuluyor. Galatasaray’ın koyduğu barem ise 15 milyon avro. Sarı-kırmızılı kulübe istediği rakam önerilirse Cimbom kanat oyuncusunu satacak ve Rodrigues’ten gelecek para sarı-kırmızılıların transferde hareket alanını bir hayli genişletecek. Bu doğrultuda transfer listesi hazırlayan Galatasaray’ın hedefindeki isimlerinden biri de takımın eski prensi Armindo Bruma...

FATİH TERİM İSTEKLİ

Geçen yıl 12,5 milyon avroya Alman Kulübü RB Leipzig’e satılan futbolcunun ikinci yarı kiralanması düşünülüyor. Leipzig Kulübü ile iyi ilişkiler içinde olan ve devre arası hazırlık maçında karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar Alman yetkililere Bruma ile ilgili tutumlarını ve kiralanıp kiralanmayacağını sordu. Leipzig yetkilileri kesin bir cevap vermemekle birlikte sarı-kırmızılı yöneticilere açık kapı bıraktı. Teknik direktör Fatih Terim zamanında bizzat kendi isteğiyle Galatasaray’a kazandırdığı Bruma için oldukça istekli. Bu sezon Alman takımında 21 maçta görev yapan Bruma iki gol ve üç asistlik bir performans sergiledi.

BELHANDA GÖREVE

Galatasaray’da Belhanda sevinci yaşanıyor. Sakatlığını atlatan ve önceki gün takımla birlikte çalışmalara başlayan Faslı futbolcu, kendini çok iyi hissettiğini ve forma giymek istediğini söyledi. Belhanda’nın oynamadığı dönemde ligde maç kazanamayan Galatasaray, yıldız oyuncunun yokluğunu fazlasıyla hissetti. Teknik direktör Fatih Terim, Sivas maçı öncesi oyuncusuyla görüşerek “Bu hafta 90 dakikayı kaldırabileceğini düşünüyor musun” diye sordu. Belhanda da hazır olduğunu hocasına bildirdi. Terim özellikle hücum organizasyonlarında Belhanda’nın takım için çok önemli olduğunu düşünüyor.

ÇAĞRIYA KARŞILIK VERDİ

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ aynı zamanda Galatasaray Kongre Üyesi idi. Gümüşdağ’ın genel kurulda ihraç edilmesi gündeme gelmişti. Gümüşdağ bir açıklama yaparak sarı-kırmızılı kulübün üyeliğinden çıktığını ilan etti. Son dönemde bu konuda farklı bir algı oluştuğunu söyleyen Başakşehir Başkanı “Başakşehir sevdam, sarı-kırmızı renklere olan saygımı azaltmaz, tüketmez. Sahada çok değerli bir rakibim, gönlümde daima özel bir yeri olan asırlık çınardır. Benim tek hedefim, Başakşehir’in zirvede olmasıdır. Türkiye’de sporun birleştirici gücünü konuşalım” dedi.

DİKMEN UNUTULMADI

∂ Galatasaray’ın en büyük taraftar oluşumu Ultraslan’ın kurucusu merhum Alpaslan Dikmen, doğum gününde unutulmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar “Ağabey” dedikleri Dikmen için yüzlerce paylaşım yaptı ve “Bizimlesin” mesajları atıldı.