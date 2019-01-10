Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaraylılar dün son zamanların en hareketli gününü yaşadı. Taraftarlar uzun süredir yönetimden transfer beklerken, sarı-kırmızılılar dün öğle saatlerinde sessizliğini bozdu. Öncelikle Portekiz’in Chaves takımına top koşturan Marcao (Marcos do Nascimento Teixeira) ve kulübüyle görüşmelerin başladığı bildirildi. Bu haberin heyecanı yaşanırken, KAP’a bir bildirim daha yapıldı ve Bursaspor’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Emre Taşdemir de açıklandı. Taşdemir, Nagatomo’nun Asya Kupası’na gitmesi sebebiyle alternatif olarak düşünülüyordu.

Sırada Alan Carvalho var

Fatih Terim döneminde ilk kez A Millî Takım forması giyen 23 yaşındaki Emre Taşdemir, Antalya kampına katılırken Brezilyalı stoper Marcao’nun ise Pazartesi günü İstanbul’da olması bekleniyor. 22 yaşındaki stoperin bonservisine yaklaşık 3,5 milyon avro ödenecek. Geçelim forvet beklentisine... Uzun süredir Galatasaray’ın transferdeki bir numaralı gündemi Alan Carvalho, sarı-kırmızılı kulübe gelmek için artık saatleri sayıyor. Çin’deki sözleşmesini resmî olarak yeni tamamlayan Brezilyalı golcünün, yarın resmen açıklanması bekleniyor. Teknik ekip de taraftar da sambacının yolunu gözlüyor.