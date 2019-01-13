Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 89-64 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde etti. Sakarya temsilcisi ise 10. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya iki ekip de karşılıklı sayılar bularak başladı. İzzet Türkyılmaz'la sayılar üreten Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol karşısında Kalinic ve Green'le dış atışlardan basketler bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 11-10 üstün geçti. Savunmasını sertleştiren sarı-lacivertli ekip, Egehan Arna ve Sloukas'ın kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 19-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda iyi başlayan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, 12. dakikada öne geçti: 19-20. Çabuk toparlanan Fenerbahçe Beko, 8-0'lık seri yakaladı ve 13. dakikada farkı 7 sayıya (27-20) çıkardı. Hücumlarda kötü şut tercihlerinde bulunan sarı-lacivertliler karşısında konuk ekip, Alp Karahan'ın etkili oyunuyla 18. dakikada eşitliği yakaladı: 31-31. Hücumda ve savunmada temposunu arttıran Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun arka arkaya kaydettiği üç sayılık basketlerle soyunma odasına 44-35 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Ahmet Düverioğlu'nun pota altından, Melli ve Egehan Arna'nın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 13-2'lik seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada farkı 20 sayıya (57-37) taşıdı. Farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 69-46 üstün girdi.

Oyun konsantrasyonu düşen rakibi karşısında rahat sayılar bulan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 89-64 kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Serkan Emlek, Polat Parlak

Fenerbahçe Beko: Sloukas 10, Green 6, Egehan Arna 14, Kalinic 10, Ahmet Düverioğlu 19, Melih Mahmutoğlu 11, Sinan Güler 2, Melli 3, Lauvergne 5, Efe Ergi Tırpancı 6, Barış Hersek 3

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Wilbekin 5, Alp Karahan 12, Edogi 12, Etou 12, İzzet Türkyılmaz 5, Burak Eşlik 8, Uğur Dokuyan, Bora Hun Paçun 5, Barlow 3, Hüseyin Çevirgen, Mehmet Meriç 2

1. Periyot: 19-15

Devre: 44-35

3. Periyot: 69-46