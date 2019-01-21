Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da satış listesine koyulan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın tecrübeli futbolcuyla telefonda görüştüğünü açıkladı. Teknik direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan ve kendisine 'kulüp bul' denilen Serdar Aziz'in transfer durumuyla ilgili menajeri Haluk Canatar'dan önemli açıklamalar geldi. Beyaz TV'ye telefonla bağlanan Canatar şöyle konuştu;

"FATİH TERİM BÖYLE BİR KARAR ALDI"

"Bildiğiniz gibi Galatasaray yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda Serdar'a kulüp bulunmasını istemişti. Serdar da önce hocayla görüşmek istedi. Serdar'ın daha önce Göztepe maçında da böyle bir oynamama durumu olmuştu. Sivasspor maçında da böyle bir durum olunca Fatih Terim böyle bir karar aldı."

"GALATASARAY'I KIZDIRACAK HİÇBİR ŞEY YAPMADIK"

"Devre arası kulüp bulmak yaz ayları kadar kolay olmuyor. İtalya'da Avrupa Birliği dışı 3 oyuncu sınırı var. Abdurrahim Albayrak'tan Türkiye içinden de kulüp arama konusunda izin istedim. Durumları biliyorsunuz. Serdar Aziz için Almanya'dan, Suudi Arabistan'dan ve İspanya'dan kulüplerle görüşüyoruz. Abdurrahim Albayrak ve Semih Özsoy'u telefonda görüştürdüm ama biz Galatasaray'ı kızdıracak hiçbir şey yapmadık. Ben bütün görüşmeleri Galatasaray'dan izin alarak yaptım. Fenerbahçe'ye de Galatasaray'ın iznini aldığımı belirttim."

"SERDAR AZİZ İLE ERSUN YANAL TELEFONDA GÖRÜŞTÜ"

"Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimali var. Serdar Aziz ile Ersun Yanal telefonda görüştü. Alacaklar bütün kulüplerde var. Alacaklarla ilgili hiçbir zaman hukuki adım atmadık, atmayacağız. Ayrıca miktarın ne kadar olduğunu da söylemedim."