Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN UUÇ

Sezon genelinde sıkıntılı olan Fenerbahçe, ikinci yarının iyi çıkış yapan takımlarından Rizespor karşısına Beşiktaş derbisindeki geri dönüşün moraliyle çıktı. Maçın golle başlaması kısa süreli bir şoka sebep olsa da tribünler Fenerbahçe'yi oyunda tuttu. Henüz 4. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışında Melnjak'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. Sarı-lacivertlilerin reaksiyonu gecikmedi. 6'da ceza sahasında elle oynama gerekçesiyle penaltı bekleyen Fenerbahçeliler, 15'te de aynı hevesle durakladı. Ancak Halil Umut Meler "devam" dedi. 18'de Zajc'ın sert şutu az farkla auta giderken, 22'de soldan kullanılan kornerde arka direğe yönelen topu Serdar Aziz çerçeveyle buluşturdu: 1-1. Fenerbahçe, 40'ta kalabalık geldi. Zajc'ın içeriye çevirdiği topta Moses'ın sert şutunu çelen Gökhan, Soldado'nun tamamlamasına engel olamadı: 2-1.

Fener kan terledi

Geri dönmenin keyfini yaşayan Fenerbahçe, Moroziuk'un ikinci sarıdan kırmızı görmesiyle rahatladı. Sarı-lacivertliler galip, Rizespor eksikti. Ancak Karadeniz ekibi ikinci yarıya hırslı başladı. 47'de Hasan Ali'nin sert şutunda Gökhan inanılmaz bir refleksle farkın açılmasını önlerken, 52'de ani gelişen Rizespor atağında Volkan ceza sahasın dışında Aminu'ya gol vizesi vermedi. Ancak 56'da seri paslarla hücum eden Rizespor, Muriqi'nin akıl dolu pasında Melnjak'la eşitliği sağladı. 66'da Aminu'nun şutu yan ağlarda kaldı, Fenerbahçe'de şoktan çıktı. 80'de Abdullah ile Serdar arasındaki mücadelede hakem Halil Umut Meler, penaltıya hükmetti. VAR kontrolü sonrası nihai kararını verdi. Moses atışı gole çevirdi ve skoru ilan etti: 3-2.

BU GOL EŞİME ARMAĞAN OLSUN

Devre arasında Galatasaray'dan transfer olan Serdar Aziz, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti. Futbolcu büyük mutluluk yaşarken, "Taraftarın karşısına ilk kez çıktım. İlk günden beni bağırlarına bastılar. Fenerbahçe formasıyla ilk golümü attığım için çok mutluyum. Bu golü de eşime armağan ediyorum. Onun bu süreçteki bana desteği çok önemliydi. Maç sonunda da formamı ona götürdüm. Böyle büyük bir kulübün 10 kişi kalmış rakibe karşı daha iyi oynaması gerekiyor. 2. golü yemememiz lazımdı" açıklaması yaptı.