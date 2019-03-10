Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş üzerindeki karabulutları bugün seyircisi önünde oynayacağı Atiker Konyaspor galibiyetiyle dağıtmak istiyor. Fenerbahçe derbisindeki 3-3’lük skorun travmasıyla çıktığı Kayserispor deplasmanından 1 puanı son dakikada bulduğu golle kurtaran siyah-beyazlılar bu akşam evinde kazanarak galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. A Millî Takım’la anlaştığı için tepki toplayan teknik direktör Şenol Güneş de kazanılacak üç puanla birlikte taraftarla arasındaki kırgınlığı gidermeyi amaçlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı dün Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde futbolcularıyla yaklaşık 1 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi ve Atiker Konyaspor maçının önemine dikkat çekti.

Konya uyarısı

Camianın puan kaybına tahammülünün kalmadığını belirten Güneş, herkesin morale ihtiyacı olduğunu ve taraftarın yüzüne bakabilmek için kazanmaları gerektiğini iletti. Konyaspor’un takım oyununu çok iyi sergileyen bir ekip olduğuna da dikkat çeken başarılı teknik adam, “Karşınızda çok ciddiye almanız gereken bir takım olacak. Bir saniye bile rehavete kapılmanızı istemiyorum” diyerek futbolcularını uyardı. Öte yandan Atiker Konyaspor maçı öncesi Kagawa’nın durumunu soran Şenol Güneş’e sağlık heyetinden iyi haber gelmedi. Japon yıldızın tedavisinin devam ettiği ve maça yetişmesinin zor olduğu belirtildi.

Medel’den 4,5 milyon € gelebilir

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan ve takımdan ayrılması gündemde olan Gary Medel’i İtalyan devi Lazio istiyor. Şilili yıldız oyuncunun siyah-beyazlılardan ayrılarak yeniden İtalya’da forma giymeye sıcak baktığı ve 4,5 milyon avro karşılığında transferin gerçekleşebileceği belirtildi. Ocak ayı transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United da Medel’i istemiş ancak yönetim teklifi reddetmişti.

Ozzy geri dönüyor

∂ Beşiktaş’ın evinde oynadığı son 5 maçta da forma giyemeyen Oğuzhan Özyakup’un hasreti sona eriyor. Dorukhan Toköz’ün sarı kart cezalısı olması sebebiyle Oğuzhan Özyakup’un bugün ilk on birde sahaya çıkması bekleniyor.

