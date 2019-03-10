Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fatih Terim Stadı'ndaki haftanın maçının başlama düdüğü, karşılaşmadan saatlerce önce başlayan yüksek sesli müzik işkencesinin bittiği anlamına geliyordu. Lider kendinden emin bir duruşla sahadaydı. Fenerbahçe ise Elif sürpriziyle başlamıştı oyuna. Bu sezon 12 deplasmanda sadece 1 galibiyet alan, bu karşılaşmaların ancak 5'inde skor üreterek 8 gol kaydedebilen sarı-lacivertlilerin; evinde ancak 5 gole geçit verebilen lider karşısındaki performansı merak ediliyordu. Ki, Caiçara-Visca ikilisi karşısındaki Hasan Ali-Elif tercihi, Ersun Yanal'ın tereddütünü gözler önüne seriyordu. Josef'in tutuk oyunu, kanatların felç olması Fenerbahçe'yi kilitlerken, Başakşehir ayağa seri paslarla idman rahatlığında bir maç çıkarıyordu. Sarı-lacivertliler 2. dakikada Elif'in şutu dışında kaleyi göremezken, Başakşehir akın akın geliyordu.

Lider Fener'i söndürdü

Robinho'nun 16'daki şutunu ayaklarıyla kesen Volkan Demirel mutlak bir gole engel oldu. Ancak tecrübeli eldiven 18'deki hatasıyla sambacıya gol vizesi verdi. Sol kanatta Tolgay'ın başını döndüren İrfan Can'ın kale sahasına ortasında Volkan'ın tokatlamak istediği topu önünde bulan Robinho bu ikramı geri çevirmedi: 1-0. Fenerbahçe Elif-Mehmet Ekici değişikliğiyle dönünce oyuna hükmeder oldu. 51'de Zajc'ın kafa vuruşu direği sıyırdı. 62'de Soldado'ya set çeken Mert, 73'te Attamah'ın hatasında araya giren İspanyol yıldızı durduramadı: 1-1. Fenerbahçe'nin öne geçme umudunu 76'da Zajc cömertçe harcarken, 83'te Visca'yla başlayıp Mossoro'yla devam eden Başakşehir atağını golle taçlandıran isim Napoleoni oldu. Lider galibiyet serisine yeni bir halka ekleyerek zirve keyfini sürdürürken, Fenerbahçe'nin geri dönüşlerle başlayan çıkışı ancak iki hafta sürdü.

F.Bahçe’nin düşme kâbusu

Galatasaray önünde 2-0, Beşiktaş karşısında ise 3-0’dan geri dönen F.Bahçe dün bunu başaramadı ve düşme hattının stresini artarak yaşamaya devam etti. Kalan 9 hafta Fenerbahçe adına daha da zorlaştı. Eğer bugün Göztepe sahasındaki maçta Kasımpaşa’yı mağlup ederse Fenerbahçe’nin üstüne çıkacak. F.Bahçe aynı averajda (-6) olduğu Bursaspor'dan attığı gol fazla olduğu için üstte kaldı ve bu hafta düşme hattına inmekten kurtuldu.

Cezayı kestiler

Maçı değerlendiren F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "İlk yarının 20 dakikası yüzde 30'a yüzde 70'di. Biz oyuna hakimdik. Diğer 25 dakikada son derede kötüydük. İkinci yarıda kontrolü ele aldık. Girdiğimiz pozisyonlar var. Rakibimiz bizi cezalandırdı. Futbol birlikte oynanan bir oyun. Hatalar ve sorumluluk birlikte alınıyor" sözlerini kullandı. Takımın zor bir dönemden geçtiğini belirten Yanal, "Bir takım oyuncuları kullanamıyoruz. Formda oyunculardan da uzak kalıyoruz. Bizim oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Elif'i oyundan aldım. Top kayıpları vardı. Rakibe fayda sağlıyordu. Burası Fenerbahçe. Böyle takımların atmosferini kaldırmak her oyuncu için kolay değil" dedi.