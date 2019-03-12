Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta gerilimli günler sezon sonuna kadar yaşanacağa benziyor. Şenol Güneş, kazanılan Atiker Konyaspor maçı sonrası istifanın eşiğinden döndü. Alınan kötü sonuçlarda ve Avrupa’dan erken elenmede bile Şenol Güneş’e sahip çıkan ve suçu yönetime atan taraftarlar, Atiker Konyaspor maçında ilk defa tecrübeli teknik adama tepki gösterdi. Hocanın sezon sonunda millî takıma gideceğinin kesinleşmesi sebebiyle yapılan tepkiler maç öncesinde başladı, bitiminde doruğa ulaştı. Karşılaşma öncesinde Guti için tezahüratlar yapan siyah-beyazlı taraftarlar, bitiş düdüğünden sonra ise Şenol Güneş’i istifaya çağırdı. Beşiktaş’ta 4. sezonunu yaşayan ve çok büyük başarılara imza atan tecrübeli teknik adam istifa çağrısına kulak verdi. Maçın bitiminde bütün oyuncuları sahanın ortasına toplayıp tribünleri alkışlattı, stattan yuhalama sesleri daha da artınca veda edercesine taraftarlara el salladı.

Hoca’ya inanıyoruz

Şenol Güneş soyunma odasına girmeden önce Başkan Fikret Orman ve yönetici Ahmet Ürkmezgil’le ayak üstü bir görüşme yaptı. Tecrübeli teknik adam artık devam etmek istemediğini ve istifa edeceğini söyledi. Ancak Orman ve Ürkmezgil’in iknaları neticesinde tecrübeli teknik adam göreve devam etme kararı aldı. Bunun üzerine Başkan Fikret Orman soyunma odasına girdi ve bütün futbolculara Güneş’in arkasında olduklarını söyledi. Takımın son ana kadar gösterdiği mücadeleden dolayı teşekkür eden Başkan Orman “Hoca’mıza güveniyoruz. Liderle aradaki puan farkına bakılmadan yarışa devam edeceğiz. Futbolda her şey mümkün. Biz bütün maçlarımızı kazanarak ligi en iyi yerde bitirmeliyiz. Bu konuda hem Hoca’mıza hem de size inanıyoruz” sözlerini kullandı. ,

FEDA, CEFA, SEFA, İSTİFA

Fikret Orman, Beşiktaş’a başkan seçildiğinde tarihler 25 Mart 2012’yi gösteriyordu. O zaman bu yana çok şey şey yaşadı Başkan Orman... Feda sezonunda büyük cefalar çekildi. Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle ligdeki şampiyonluklar ve Avrupa’da elde edilen zaferlerle sefa sürüldü. Fırtınalı geçen yedi senenin ardından siyah-beyazlı taraftarlar hem yönetimi hem de Şenol Güneş’i istifaya çağırdı. Mayıs ayında yapılacak kongre öncesi Başkan Fikret Orman ve ekibi ciddi bir sıkıntının içine düşmüş oldu. Daha önce yaptığı açıklamalarda taraftarların tepkilerinden dolayı kırgın olduğunu belirten Orman’ın, Atiker Konyaspor maçında sonra istifa seslerinin daha çok yükselmesinden dolayı moralinin çok bozuk olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz ocak ayında Ankara’da kongre üyeleriyle bir araya gelen Orman “Bana sahip çıkmak zorundasınız yoksa mayıs ayındaki kongrede aday olmayabilirim” ifadelerini kullanmıştı. Şampiyonlar Ligi hedefi sebebiyle şimdilik eleştirilere kulaklarını tıkayan Fikret Orman’ın, sezon sonunda adaylık konusunu yeniden gözden geçirmeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında.

Japon işi katkı

Siyah-beyazlıların Japon yıldızı Shinji Kagawa, az süre bulmasına rağmen takıma katkı vermeye devam ediyor. Form durumu sebebiyle 90 dakika oynayacak seviyede olmadığı için şu ana kadar toplamda 164 dakika sahada kalan Kagawa, üç gol atıp bir de asist yapmayı başardı. Atiker Konyaspor maçının uzatma anlarında attığı golle üç puanı getiren Japon yıldızın şu ana kadar kaleyi bulan üç şutunun da gol olması dikkat çekiyor.

BURAK GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Ara transfer döneminde kadroya katıldığında camiayı ikiye bölen Burak Yılmaz, eleştirilere sahada cevap vermeye devam ediyor. Atiker Konyaspor maçında Ljajic’e usta işi bir asist yaptıktan sonra muhteşem bir frikik golüne imza atan tecrübeli oyuncu galibiyette büyük rol oynamayı başardı. Transfer olduğundan bu yana Beşiktaş formasıyla yedi maça çıkan Burak Yılmaz beş defa fileleri sarsarken bir golün de asistini yaptı. Yıldız oyuncu ayrıca Beşiktaş’ın attığı son dokuz golün altısına katkı vererek ne kadar isabetli bir transfer olduğunu da ispatladı.

Bu Ljajic kalmalı

Sezon başından Torino’dan bir yıllığına kiralanan Âdem Ljajic, artan performansı sayesinde Beşiktaş’ta kalmayı garantiledi gibi. Çıktığı son 7 maçta üç gol atıp üç de asist yapan Boşnak asılı yıldız performansıyla göz kamaştırıyor. Son haftalardaki skora olan katkısıyla Talisca’yı aratmayan 26 yaşındaki oyuncunun 6 milyon avroluk satın alma opsiyonunu bulunuyor. Yıldız oyuncu bir gol attığı Atiker Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada “Umarım Beşiktaş’ta devam ederim, burada gerçekten mutluyum. Burada benimle birlikte olan insanlarla çok iyi bir ilişkim var, devam edeceğimi umuyorum” ifadelerini kullanmıştı. Başkan Fikret Orman da geçtiğimiz günlerde Ljajic’in performansından dolayı mutlu olduklarını belirterek “Ljajic sezon sonunda kalacak gibi görünüyor” demişti.

Q7’Yİ ENGELLEMİŞTİ

Konyaspor maçında kazanılan frikiği Quaresma’nın kullanmasını engelleyen Medel’e sosyal medyadan büyük destek geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar golün önünü açan Şilili yıldızın tam bir kaptan gibi davrandığı ve takımda kalması gerektiği şeklinde paylaşımlarda bulundular. İkili arasındaki tartışma dış basında da geniş yer buldu. Portekiz gazeteleri, Medel’in Quaresma’nın ensesine attığı tokadı manşete çekti. Araya giren Adriano’nun tartışmanın büyümesine engel olduğu belirtildi.

Kartal ara vermedi

Atiker Konyaspor maçını kazanan Beşiktaş, dün sabah yaptığı antrenmanla cumartesi günü oynanacak Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde bütün futbolcuların katıldığı idman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Siyah-beyazlılar bugün izin yaptıktan sonra yarın akşam gerçekleştirilecek idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

LORIS KARIUS DÖKÜLÜNCE...

Loris Karius’un kötü performansı devam edince kadro dışı bırakılan kaleci Tolga Zengin’in affedilmesi gündeme geldi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in, Atiker Konyaspor maçından sonra “Tolga Zengin kadroda olsa direkt oynatırdım” açıklaması üzerine yönetimin tecrübeli file bekçisinin yeniden takıma kazandırılması konusunda bir araya geleceği öğrenildi. Öte yandan Fabri’nin gidişi sonrası transfer edilen Loris Karius hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Beşiktaş’ta çıktığı 26 maçta 37 gol gören Alman file bekçisi, kaleye bulan son 13 şutun 8’inin golle sonuçlanmasına mâni olamadı.