Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında A Millî Takımımız, deplasmanda Arnavutluk’u 2-0 yenerek elemelere çok iyi bir başlangıç yaptı. 15 yıl aradan sonra yeniden millî takımın başına geçen Şenol Güneş, kadro ve oyun stratejisiyle rakibi çok iyi analiz ettiğini ortaya koydu. Mircea Lucescu döneminde başlatılan gençleştirme operasyonunu hem sürdüren hem de tecrübeli isimleri de kadroya çağırarak güzel bir sinerji yakalayan tecrübeli hoca millî takımda 2002 Dünya Kupası ile 2008 Avrupa Şampiyonasındaki havanın oluşmasını sağladı. Göreve gelir gelmez yaptığı ilk basın toplantısında herkesi kucaklayan tavrıyla ay-yıldızlı takıma duyulan heyecanı arttıran Şenol Hoca, oyuncularıyla kurduğu diyalogla da ‘millî ruh’un yeniden canlanmasında önemli rol oynadı.

AYAKLARIMIZ YERE BASMALI

Millî takım Arnavutluk karşısında çok baskın bir futbol ortaya koyamasa da oyuncuların taktik disipline sadık kalması ve kazanmak için sahada verdiği mücadele alkış aldı. Moldova maçında daha farklı bir kadroyla çıkacaklarının söyleyen Şenol Güneş, “Rakibe göre takım” sinyalini verdi. Moldova’yı da yenerek 6 puana ulaşmak istediklerini söyleyen Şenol Hoca “Daha yolun başındayız” derken “Asıl sınavlar hazirandaki Fransa ve İzlanda maçları olacak” diyerek hedef gösterdi. Oyun içinde zaman zaman kopukluklar yaşadıklarını belirten tecrübeli teknik adam ilerleyen dönemde bu problemi de atlatacaklarını söylerken “Önemli olan galibiyetle başlamaktı. Şu anda takımdaki hava gayet iyi. Bu havayı devam ettirmek önemli. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

GOLLERE DEVAM

Millî takımın gol silahı Burak Yılmaz, Arnavutluk galibiyeti sebebiyle çok mutlu olduklarını söyledi. Moldova’yı da yenerek haziran öncesindeki kritik maçlara 6 puanla çıkmak istediklerini söyleyen Burak “İnşallah benim gollerimin, takımın da galibiyetlerinin devamı gelecek” dedi.

HAYALLERİM GERÇEK OLDU

Milli takımda ilk defa 11’de forma şansı bulan Merih Demiral, Şenol Güneş’e teşekkür ederken “İlk 11’de oynadığım maçta galibiyet almak benim için gurur verici. Her çocuğun hayalidir A Millî Takım formasını giymek. Ben de bu hayalimi gerçekleştirdim” dedi.

OYUNCUDAN DAHA FAZLASI

1,5 yıl aradan sonra yeniden millî takıma seçilen ve Arnavutluk maçında kaptanlık bandını takan Emre Belözoğlu, Şenol Güneş’ten övgüler aldı. Emre’nin tecrübesiyle takıma çok şey kattığını söyleyen başarılı hoca “Hem futbolcu hem de ağabey olarak örnek oldu takıma. O bir oyuncudan fazlası” dedi.

ERDOĞAN'DAN KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2-0’lık Arnavutluk galibiyeti sonrası A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Kaptan Emre Belözoğlu’nu telefonla arayarak kutladı, başarıların devamını diledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Güneş’i arayarak tebrik etti.

PANUCCI GÖNDERİLDİ

Türkiye maçının ardından düzenlenen basın toplantısında ‘İstifa etmeyi düşünmüyorum” diyen Arnavutluk’un İtalyan teknik direktörü Christian Panucci’nin görevine son verildi. Arnavutlar, Andorra maçına takımı antrenörler Ervin Bulku ve Süleyman Mema’nın hazırlayacağını açıkladı.