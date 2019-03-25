Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Millî araya Sivasspor galibiyetinin moraliyle giren Fenerbahçe, kazanmaya devam ederek küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Oyuncularının çalışma temposundan memnun olan teknik direktör Ersun Yanal, amaca ulaşacaklarına inanıyor. Ancak tecrübeli teknik adam, bu süreçte yaşanması muhtemel bir golcü krizinden endişe ediyor. Sezona Slimani, Frey ve Soldado’yla başlayan sarı-lacivertlilerde, Cezayirli golcünün üzerini çizen, ameliyat olan Frey’den de kısa vadede faydalanamayacak olan Yanal, İspanyol yıldızın üzerine titrerken, sakatlık ya da ceza ihtimallerini de göz ardı etmiyor. Soldado’dan kendisine dikkat etmesini isteyen Ersun Hoca, takımını İspanyol golcüsüz oynamaya da hazırlıyor.

HER ŞEYİ DENİYOR

Soldado’ya alternatif olarak Moses ve Ayew’i düşünen Ersun Yanal, antrenmanlarda Barcelona’nın oyun sistemini deniyor. Ersun Hoca’nın bu formatı uygulamak için belirlediği isimler ise Dirar, Moses ve Ayew. Kanatları Dirar ve Moses’e teslim edip, ortada Ayew’i görevlendirmeyi planlayan Yanal, bu üçlüyü Mehmet Topal ve Zajc’la desteklemeyi düşünüyor. Zajc’ın yerine Mehmet Ekici’yi de kullanabilecek olan tecrübeli teknik adamın maestrosu ise Tolgay olacak. Yanal’ın gözdesi, savunmadan alacağı topları ileriye taşıyacak ve hücumlara yön verecek. Toplantılarda özellikle takım olgusuna vurgu yapan Ersun Yanal “Bahane değil, çözüm üreteceğiz. Camianın beklentilerine cevap vereceğiz” sözleriyle oyuncularından beklentisini dile getiriyor.

TOPAL'A VALENCIA'DA BÜYÜK SEVGİ

Fenerbahçe'ye gelmeden önce formasını giydiği Valencia Kulübü'nün 100'üncü yıl kutlamaları için özel davet alan Mehmet Topal, büyük ilgi gördü. Valencia'daki caddelerde festival havasında yapılan kutlamalarda İspanyol taraftarlar Mehmet Topal'ın yolunu kesti ve fotoğraf çektirerek imza istedi. Valencia efsanelerini taşıyan otobüste yer alan Topal ve eski takım arkadaşları şehrin en büyük caddesinden geçerken geçit töreninde binlerce taraftar tarafından selamlandı, ayakta alkışlandı.

EN ÖNEMLİ KAYNAK

Ekonomik sıkıntı içindeki Fenerbahçe, yeni transferler için kaynağı Elif Elmas’tan sağlayacak. Ersun Yanal döneminde ilk on birdeki yerini kaybetmesine rağmen Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam eden Makedon oyuncu için teklif yağıyor. Sarı-lacivertliler 15-20 milyon aralığında bir teklif gelmesi hâlinde Elif’i elden çıkaracak.

İSPANYA’DA MUTLU

Fenerbahçe’nin hayal kırıklıklarından Diego Reyes, kiralık gittiği Leganes’te mutlu olduğunu söyledi. 26 yaşındaki Meksikalı “Fenerbahçe’de işler istediğim gibi gitmedi ama şu anda dünyanın en iyi ligindeyim” dedi. Reyes, kariyeriyle ilgili planlamayı sezon sonunda yapacağını belirtirken, İspanya’da keyfinin yerinde olduğunu belirtti.