Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Kulübü’nde kongre hareketliliği başlarken 12 Mayıs’ta yapılacak olan seçimli genel kurulda aday olacağını açıklayan mevcut başkan Fikret Orman yarın projelerini anlatacak. Siyah-beyazlıların patronunun en önemli seçim vaadi ise belli oldu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, 2012’de reddedilen alışveriş merkezi projesini Fulya’da hayata geçirmek istiyor. Orman, seçildiği takdirde ilk iş olarak bu proje için çalışmalara başlayacak. Fikret Orman’ın, siyah-beyazlı kulüpte başkanlık görevine geldiğinden bu yana hayalini kurduğu alışveriş merkezi projesi kulübe sürekli olarak nakit akışı sağlayacak. Hem yıllık, hem de aylık olarak kulübün kasasına sıcak para girişi sağlayacak mega proje sayesinde kulübün son yıllardaki ekonomik sıkıntıları da aşılmış olacak.

Yıldızlar gelecek

Fulya’da 15 bin 382 metrekare büyüklüğündeki parselde yapımı planlanan projeye İstanbul Büyükşehir Belediyesinin onay verdiği öğrenildi. Yapımının iki yıl sürmesi ön görülen alışveriş merkezi kulübün finansal geleceği için büyük önem taşırken, transferlere de kaynak sağlayacak. Önümüzdeki sezon bütçeyi 30 milyon avroya düşürecek olan yönetim, alışveriş merkezinin tamamlanmasından sonra önemli yıldızların transferlerini de zorlanmadan gerçekleştirme şansına sahip olacak. Bunların yanı sıra alışveriş merkezinde haftada birkaç gün siyah-beyazlı taraftarlar için özel aktiviteler düzenlenecek. Futbolcular imza günlerini ve söyleşileri burada gerçekleştirecek.

Çebi aday olmayacak

Camianın büyük desteğini almasına rağmen Ahmet Nur Çebi’nin mayıs ayında yapılacak seçimde başkan adayı olmayacağı açıklandı. Bir dönem Fikret Orman yönetiminde yer alan Erdal Torunoğulları yaptığı açıklamada “Ahmet Nur Çebi’nin ailesinin sağlık meseleleri var. Bu dönemde Beşiktaş başkanlığına aday olmayacak. Bir sonraki seçimde kesin aday. Ben de yönetimde olacağım” dedi.

Güven Yalçın kalmak istiyor

Son zamanlarda adı sıkça Bundesliga ekipleriyle anılan Güven Yalçın, çıkan haberlerden rahatsız. Sezon başında siyah-beyazlı ekibe transfer olan genç oyuncunun Beşiktaş’ta mutlu olduğu ve kesinlikle ayrılmak istemediği öğrenildi. Alman basınında 20 yaşındaki oyuncuya Wolfsburg ve Freiburg’un talip olduğu yazılmıştı.