Yalova'da dehşet! 8 aylık hamile eşini öldürüp aynı silahla kendini vurdu

Yalova'da 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit D.'yi pompalı tüfekle vurarak öldüren Muhammed D., aynı silahla kendisine ateş ederek ağır yaralandı. Hastanede hayatını kaybeden genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalova'da 8 aylık hamile bir kadın, eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed D. ile 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D., pompalı tüfekle eşine ateş etti. Ağır yaralanan Sultan Pelit D. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli aynı silahla kendisine de ateş etti.

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HAMİLE KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yalova'daki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan 8 aylık hamile Sultan Pelit D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Eşini vurduktan sonra kendisini de yaralayan Muhammed D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Cinayetin nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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