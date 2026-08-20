"Öcalan'a İmralı'da yeni bina" iddiası! Fatih Atik detayları anlattı

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, teröristbaşı Öcalan'ın İmralı'daki çalışma ve görüşme imkanlarına ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Atik, İmralı Cezaevi içinde Öcalan için yeni bir alan ve tek katlı bir bina yapıldığını, burada ofis gibi çalışmalar yürütüldüğünü ve iletişim imkanlarının geliştirildiğini söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya geçilirken, süreç kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni döneme ilişkin tartışmalar da hız kazandı.

DEM Parti heyetinin temasları ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan gelen mesajlar kamuoyunun gündeminde yer alırken, TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Medya Kritik programında sürecin geleceği değerlendirildi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, programda yaptığı değerlendirmede Öcalan'ın süreçteki olası rolüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TARİHİ BİR EŞİKTEN GEÇİYORUZ"

Atik, Türkiye'nin önemli bir dönemeçten geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok önemli tarihi bir eşikten geçiyoruz. PKK'nın kurucu lideri Abdullah Öcalan ve bu süreçte PKK terör örgütünün silah bırakmasında en etkili figürlerin başında geliyor. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde olması gayet normal. Pek çok sıkıntı yaşanabilir, süreç ilerlerken pek çok tıkanmalar olabilir. Burada inisiyatif kullanmak gerekebilir.

Defalarca örgütün elebaşlarıyla kendisi görüştürüldü. Mesajları gitti, mektupları gitti vs. yine benzer şeyler yaşanabilir. Sorunsuz bir ilerleme sağlanması için, sorun çıkarsa bunun hızlıca çözülebilmesi için sürecin kopmasını, durmasını, yavaşlamasını engellemek için Öcalan'ın devrede olması gerektiği için bu kurulda, şayet böyle bir kurul kurulacaksa, Öcalan orada etkili bir aktör olacak."

"DEVLET ÖCALAN'A BİR GÖREV VERİYOR"

Fatih Atik, Öcalan'ın süreçte olası bir tıkanıklık yaşanması halinde devreye girebileceğini savunarak şöyle devam etti:

"Yani olası bir olumsuzluk yaşanırsa Öcalan direkt devreye girip orada bunu anlatacak ve Öcalan'a devlet ‘bu bir devlet projesi’ olduğuna göre hep böyle sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da böyle sundu, sayın Devlet Bahçeli de böyle sundu. DEM de böyle anlatıyor.

Devlet, Öcalan'a bir görev veriyor burada. Öcalan'ın görevi PKK terör örgütüne silah bıraktırmak. Devletin verdiği bu görevi Öcalan bu komisyonda yerine getirecek. Bunu görüyorum ben bu anlatılanlardan. Silah bırakmanın sorumluluğu tümüyle Öcalan tarafından üstleniliyor."

"İMRALI'DA YENİ BİR ALAN HAZIRLANDI" İDDİASI

Atik, Öcalan'ın İmralı'daki görüşme ve çalışma imkanlarına ilişkin daha önce dile getirdiği iddiaları da yeniden gündeme getirerek şu ifadeleri kullandı:

"İmralı'da yeni konut yapıldı, orada görüşmeler yapacak. Bunları biz daha önce anlatmıştık. Öcalan'a İmralı Adası'nın içinde yani cezaevinin içinde yeni bir alan, düzayak yeni bir bina yapıldığı, orada ofis gibi çalışmalarını yürüttüğünü, zaten iletişim imkanlarının geliştirildiğini daha önce de anlatmıştık. Şimdi bazı gazetecilerle, siyasetçilerle de görüşeceğini anlatıyor."

"KIRK YILLIK SORUN BİTERSE..."

Öcalan'ın farklı isimlerle görüşmesinin sürecin sonucu açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Atik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öcalan birileriyle görüşüyor, görüştürülebilir yani. Kırk yıllık sorun biterse, artık şehitler gelmeyecekse, Türkiye'nin karşısına problem olarak çıkartılan bu terör sorunu ortadan kalkacaksa İmralı'da her gün görüşme yapsın. O bizi artık ilgilendirmiyor. Kiminle istiyorsa onunla görüşsün yani. Ama Türkiye'nin başındaki en büyük bela çözülüyorsa bu bir taviz ya da işte "Öcalan'a şöyle yapılıyor" diye eleştirilecek bir konu değil. Neticede İmralı'dan çıkmıyor. Orada duracak ve silahlar bırakılacak, terör sona erecek. Türkiye bambaşka bir ufka açılacak."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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