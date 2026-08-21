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Dünya

İmran Khan için kritik karar! Hastaneye kaldırıldı

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İmran Khan için kritik karar! Hastaneye kaldırıldı

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Khan, kan basıncındaki dalgalanmalar ve yaşadığı anksiyete nedeniyle Yüksek Mahkeme kararıyla cezaevinden hastaneye sevk edildi. Khan'ın nakli sırasında hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Pakistan'da 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakan ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin kurucusu İmran Khan, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yüksek Mahkeme'nin kararı doğrultusunda Rawalpindi kentindeki Adiala Cezaevi'nden başkent İslamabad'daki Şifa Uluslararası Hastanesi'ne sevk edilen Khan için yoğun güvenlik önlemleri uygulandı.

Khan'ın hastaneye nakli sırasında çok sayıda polis aracı konvoya eşlik ederken, hastane çevresine de çok sayıda polis konuşlandırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında yol kenarında park halinde bulunan araçların da çekildiği bildirildi.

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YÜKSEK MAHKEME'DEN HASTANE KARARI

İmran Khan'ın sağlık durumuna ilişkin endişeler ve avukatlarının başvurularının ardından Yüksek Mahkeme, salı günü eski başbakanın iki gün içerisinde özel bir hastaneye nakledilmesine karar verdi.

Kararın, Adiala Cezaevi müdürünün pazartesi günü mahkemeye sunduğu sağlık raporunun ardından alındığı belirtildi. Raporda, Khan'ın 10 Ağustos'ta bir kardiyoloji kurulu tarafından muayene edildiği ve kan basıncında dalgalanmalar yaşadığı kaydedildi.

Raporda ayrıca Khan'ın ailesiyle kısıtlı temas kurabilmesi nedeniyle anksiyete yaşadığı ifade edildi.

KHAN: TUTUKLULUK SİYASİ GEREKÇELİ

İmran Khan ve kurucusu olduğu PTI, eski başbakanın tutukluluk kararlarının siyasi gerekçelerle alındığını savunuyor.

Khan, Nisan 2022'de yapılan güven oylamasının ardından başbakanlık görevinden uzaklaştırılmıştı. Eski başbakanın görevden ayrılmasının ardından çok sayıda hukuki davayla karşı karşıya kaldığı ve 2023'ten bu yana cezaevinde bulunduğu belirtiliyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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