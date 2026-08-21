Rafa Silva yine attı, Benfica tura yaklaştı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda Rafa Silva'nın gol attığı maçta Benfica, Danimarka temsilcisi Aarhus'u 3-1 mağlup ederek avantajın sahibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off turunda 12 maç oynandı.

BENFICA TURA YAKIN

Portekizli yıldız Rafa Silva'nın gollerine devam ettiği maçta Danimarka ekibi Aarhus'u konuk eden Benfica, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak avantajın sahibi oldu.

Estádio da Luz'da oynanan maçta Benfica'ya galibiyeti getiren golleri Rafa Silva, Leandro Barreiro Martins ve Vangelis Pavlidis kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise Sebastian Jörgensen'den geldi.

RAFA'DAN 5 GOL KATKISI

Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Benficalı yıldız Rafa Silva, bu sezon çıktığı 7 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Benfica - Aarhus

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarının sonuçları şöyle:

Kairat (Kazakistan)-Anderlecht (Belçika): 0-3

Jagiellonia (Polonya)-Iberia (Gürcistan): 4-0

Mjallby (İsveç)-Salzburg (Avusturya): 0-1

Trabzonspor-Ferencvaros (Macaristan): 0-1

Universitatea Craiova (Romanya)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 1-1

Egnatia (Arnavutluk)-Lillestrom (Norveç): 0-0

Lech Poznan (Polonya)-Thun (İsviçre): 7-0

Beşiktaş-Kauno Zalgiris (Litvanya): 3-0

Sint-Truidense (Belçika)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Kızılyıldız (Sırbistan)-Viktoria Plzen (Çekya): 3-0

OFI (Yunanistan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 3-0

Benfica (Portekiz) Aarhus (Danimarka): 3-1

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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