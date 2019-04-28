Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de yarın Konya'da Atiker Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman arasında da rekabete sahne olacak. Sarı-kırmızılılar liderlik için sahada olacakken, yeşil-beyazlılarda kötü seriyi bitirmek için mücadele edecek.